MP में आधी रात बड़ा फेरबदल! 7 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर; जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

MP IPS Transfer News: मध्य प्रदेश में देर रात पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया. मोहन सरकार ने सात IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया और उन्हें नई ज़िम्मेदारियां सौंपीं. इस बड़े बदलाव के तहत राजा बाबू सिंह को ADG प्रशिक्षण बनाया गया है, जबकि देव प्रकाश गुप्ता को ADG (शिकायतें और ह्यूमन राइट्स), सामुदायिक पुलिसिंग और पुलिस सुधार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया. इसके अलावा ट्रांसफर किए गए दूसरे अधिकारियों की डिटेल्स के लिए नीचे देखें.

7 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर

दरअसल एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल में राज्य सरकार ने आधी रात को सात IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया. इनमें ADG और IG लेवल के अधिकारी शामिल हैं. सीनियर IPS अधिकारियों राजाबाबू सिंह, DP गुप्ता, KP वेंकटेश्वर राव और इरशाद वली के रोल बदल दिए गए हैं.

जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार, राजा बाबू सिंह को ADG प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है. देव प्रकाश गुप्ता को ADG शिकायत एवं मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय भोपाल और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कम्युनिटी पुलिसिंग, RTI सहकारी निधि, लोक सेवा गारंटी पुलिस मैनुअल R&D और पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. केपी वेंकटेश्वर राव ADG तकनीकी सेवाएं पुलिस मुख्यालय भोपाल को पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स पुलिस मुख्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

इसके अलावा इरशाद अली को पुलिस IG विशेष सशस्त्र बल भोपाल रेंज एवं पुलिस महानिदेशक विशेष सशस्त्र बल पुलिस मुख्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. सुशांत सक्सेना को इंस्पेक्टर जनरल, CID (इन्वेस्टिगेशन), पुलिस हेडक्वार्टर नियुक्त किया गया है. वहीं चैत्रा एन. को IG, SCRB की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कुमार सौरभ को IG, SISF, और इंस्पेक्टर जनरल, अजाक नियुक्त किया गया है.

