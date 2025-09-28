Advertisement
MP में आधी रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 18 IAS और 8 SAS के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

MP IAS Transfer News: मोहन सरकार ने आधी रात को 18 आईएएस और आठ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला कर दिया. सीईओ पंचायत और अपर कलेक्टर के पदों पर पोस्टिंग की गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 28, 2025, 07:43 AM IST
Bhopal News: मध्य प्रदेश में देर रात विभागों और जिलों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बड़े तबादले किए गए. भारतीय प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का तबादला किया गया है. इन अधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, अपर संचालक और अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है. इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत राज्य के आठ जिलों में नए जिला पंचायत सीईओ (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) नियुक्त किए गए हैं. 

MP में आधी रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी
दरअसल, देर रात मोहन सरकार ने आठ जिलों में अधिकारियों के तबादले और नए जिला पंचायत सीईओ की नियुक्ति की. इसके साथ ही 18 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भी तबादला किया गया. 14 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और आठ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ नियुक्त किया गया है. कई जिलों में आईएएस अधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ के अलावा अपर कलेक्टर की दोहरी जिम्मेदारी भी दी गई है.

18 IAS और 8 SAS के तबादले
तबादला सूची के अनुसार शैलेन्द्र सिंह सोलंकी को जिला पंचायत सीधी का सीईओ नियुक्त किया गया है, जबकि डॉ. इच्छित गढ़पाले को जिला पंचायत राजगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है. विजय राज को जिला पंचायत शिवपुरी और शैलेन्द्र सिंह को सतना का सीईओ नियुक्त किया गया है. वहीं अनुपमा चौहान को जिला पंचायत शाजापुर का सीईओ नियुक्त किया गया है. नमः शिवाय अरजरिया को जिला पंचायत छतरपुर का सीईओ बनाया गया है. शाश्वत सिंह मीना को सीईओ जिला पंचायत मंडला की जिम्मेदारी दी गई है. अंजलि शाह को सीईओ जिला पंचायत सिवनी बनाया गया है.

इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन 18 अधिकारियों में संजना जैन, सीईओ जिला पंचायत सतना, अपर कलेक्टर मैहर, जगदीश कुमार गोमे, उप सचिव, संस्कृति विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिंगरौली, हरसिमरन प्रीत कौर, अतिरिक्त मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कटनी, अंजलि जोसेफ जोनाथन, उप सचिव, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

 

