Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3094799
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

सावधान! फर्जी 'Landprime' वेबसाइट के जरिए भोपाल में हुई करोड़ों की ठगी, ठगों ने खाली कराए 26 बैंक खाते

Bhopal News: भोपाल में साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक 77 साल के बुजुर्ग से ₹1,49,35,273 की ठगी की है. ठगों ने बुजुर्ग से एक टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए संपर्क किया और उन्हें "लैंडप्राइम" नाम की एक नकली वेबसाइट पर रजिस्टर करने का झांसा दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! फर्जी 'Landprime' वेबसाइट के जरिए भोपाल में हुई करोड़ों की ठगी, ठगों ने खाली कराए 26 बैंक खाते

Cyber Fraud In Bhopal: राजधानी भोपाल में साइबर क्राइम का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति से डिजिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई. यह घोटाला टेलीग्राम ऐप पर शुरू हुआ, जहां 77 साल के पीड़ित को एक तथाकथित ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़ा गया. ठगों ने खुद को इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बताकर बुजुर्ग व्यक्ति को 'लैंडप्राइम' नाम की एक नकली ट्रेडिंग वेबसाइट में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया. इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न के वादे के लालच में उनसे UPI और RTGS के ज़रिए अलग-अलग किस्तों में 26 से ज़्यादा बैंक खातों में कुल 1,49,35,273 रुपये ट्रांसफर करवाए गए.

ठगों ने खाली कराए 26 बैंक खाते
पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए धोखेबाजों ने एक नकली डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया जिस पर इन्वेस्ट की गई रकम और हो रहे नकली मुनाफ़े दिखाए जा रहे थे. बढ़ते रिटर्न के वादे के लालच में आकर बुजुर्ग पीड़ित ने अपनी बचत से कुल ₹1,49,35,273 इन्वेस्ट किए. यह रकम UPI और RTGS के ज़रिए 26 से ज़्यादा अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई. स्कैमर्स ने पीड़ित को उसके इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न का वादा करके उसका भरोसा जीता.

टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन और एक्सपर्ट हुए फरार
धोखाधड़ी का पता तब चला जब उस बुजुर्ग आदमी ने अपने पैसे निकालने की कोशिश की. जैसे ही उसने पैसे निकालने की कोशिश की वेबसाइट बंद हो गई. टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन और एक्सपर्ट गायब हो गए. इसके बाद धोखेबाजों ने पैसे जारी करने से पहले "प्रोसेसिंग फीस" और "टैक्स" के नाम पर और पैसे मांगने शुरू कर दिए. जब ​​उस बुजुर्ग आदमी को शक हुआ और उसने उनसे जवाब मांगा तो धोखेबाजों ने वेबसाइट बंद कर दी और टेलीग्राम ग्रुप से गायब हो गए. यह समझने के बाद कि उसके साथ धोखा हुआ है पीड़ित ने भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई जो अब बैंक खातों और डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
सावधान! फर्जी 'Landprime' वेबसाइट के जरिए भोपाल में हुई करोड़ों की ठगी
mp news
भिंड में मानवता शर्मसार, भीख मांग रहे साधुओं से धर्म पूछकर मारपीट, बाल पकड़कर घसीटा
chhindwara news mp
बहू को मारने के लिए ससुराल पक्ष ने मिठाई में मिलाई घोड़े की दवा, मर गए 3 निर्दोष
mp news
बैतूल में बवाल, गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य के वीडियो पर भड़की भीड़, कई दुकाने जलाई
mp news
मंदसौर में जहर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, बन रहा था नकली घी, 2 आरोपी गिरफ्तार
mp news
नीमच में कुदरत का कहर, भारी ओलावृष्टि के बाद सफेद चादर में लिपटे खेत, फसलें हुई तबाह
jabalpur news
महिला ने कैमरे के सामने पीया जहर, डेढ़ मिनट के वीडियो में जाहिर की खौफनाक दास्तां
mp news
बरगी बांध की दाईं तट नहर टूटी, खेतों में घुसा सैलाब, तालाब में तब्दील हुए खेत
gwalior news
रिटायर्ड फौजी को पहले कार की बोनट पर लटकाया, 500m घुमाया..फिर बीच सड़क पटक दिया
mp news
3 मिनट में बरसाईं 100 लाठियां, कबाड़ व्यापारी और भाई पर जानलेवा हमला, हालत नाजुक