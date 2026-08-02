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केंद्र से एमपी को बड़ी सौगात, टैक्स डेवोल्यूशन के तहत मिले ₹8,010 करोड़, CM मोहन बोले- विकास को मिलेगी नई रफ्तार

केंद्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए टैक्स के हिस्से के तौर पर ₹1.09 लाख करोड़ से ज्यादा जारी किए हैं. इस रकम में से मध्य प्रदेश को अतिरिक्त किस्त के रूप में ₹8,010 करोड़ मिले हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 02, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:42 AM IST
केंद्र से एमपी को बड़ी सौगात, टैक्स डेवोल्यूशन के तहत मिले ₹8,010 करोड़, CM मोहन बोले- विकास को मिलेगी नई रफ्तार

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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