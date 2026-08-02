/केंद्र से एमपी को बड़ी सौगात, टैक्स डेवोल्यूशन के तहत मिले ₹8,010 करोड़, CM मोहन बोले- विकास को मिलेगी नई रफ्तार

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केंद्र सरकार ने राज्यों को ₹1.09 लाख करोड़ से ज्यादा की टैक्स डेवोल्यूशन की राशि जारी करके मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा पहुंचाया है. इस अतिरिक्त किस्त के तहत मध्य प्रदेश को ₹8,010 करोड़ मिले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस राशि से राज्य के विकास कार्यों, जन-कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को नई गति मिलेगी. मुख्यमंत्री के अनुसार इस आर्थिक मदद से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विभिन्न विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा.
एमपी को टैक्स डेवोल्यूशन के तहत मिले ₹8,010 करोड़
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टैक्स डिवोल्यूशन (कर हस्तांतरण) के तहत मध्य प्रदेश को ₹8,010 करोड़ की अतिरिक्त किस्त देने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल है. मुख्यमंत्री ने बताया कि टैक्स के इस अतिरिक्त बंटवारे से राज्य में सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद मिलेगी और जन-कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में आसानी होगी. राज्य सरकार का मानना है कि इस अतिरिक्त वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
सीएम मोहन यादव ने जताया आभार
मुख्य मंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्यों की आर्थिक समृद्धि के प्रयास जारी हैं. आज केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को टैक्स डेवोल्यूशन की अतिरिक्त किस्त के रूप में ₹1,09,019 करोड़ जारी करने पर ह्रदय से आभार. इसमें मध्यप्रदेश के लिए ₹8010 करोड़ शामिल है. हमारी सरकार मध्यप्रदेश के विकास और जनकल्याण के प्रयासों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है. अतिरिक्त कर वितरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का धन्यवाद'.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में राज्यों की आर्थिक समृद्धि के प्रयास जारी हैं। आज केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को टैक्स डेवोल्यूशन की अतिरिक्त किस्त के रूप में ₹1,09,019 करोड़ जारी करने पर ह्रदय से आभार। इसमें मध्यप्रदेश के लिए ₹8010 करोड़ शामिल है।… https://t.co/2qdEsrjfAg
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 1, 2026
टैक्स डेवोल्यूशन क्या है?
केंद्र सरकार ने राज्यों को ₹1.09 लाख करोड़ से ज्यादा की टैक्स डिवोल्यूशन (टैक्स ट्रांसफर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी की है. टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब है केंद्र द्वारा इकट्ठा किए गए टैक्स का एक निश्चित हिस्सा राज्यों को विकास कार्यों और जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए देना. इसी क्रम में मध्य प्रदेश को ₹8,010 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिली है. इससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जन-कल्याणकारी योजनाओं और अन्य विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.
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