भोपाल जेपी अस्पताल में बड़ी लापरवाही: मरीज को दी गई फफूंद लगी दवा, बाल-बाल बची जान

Bhopal News: भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में दवा वितरण को लेकर लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक मरीज़ को अस्पताल की फार्मेसी से ऐसी दवा दी गई जिसमें फफूंदी लगी हुई थी.
Trending Photos
Bhopal News: राजधानी भोपाल के एक बड़े सरकारी अस्पताल, जेपी जिला चिकित्सालय में दवाओं की क्वालिटी और मैनेजमेंट को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. यह मामला तब सामने आया जब शुक्रवार शाम को एक मरीज़ पैर में फ्रैक्चर की शिकायत लेकर ऑर्थोपेडिक OPD में आया. सीनियर डॉक्टर की गैरमौजूदगी में एक इंटर्न ने उसका चेकअप किया और दवाएं लिखीं. जब मरीज़ को हॉस्पिटल की फार्मेसी से डाइक्लोफेनाक 50 mg (दर्द निवारक) टैबलेट मिलीं तो वे पूरी तरह से फफूंदी से ढकी हुई थीं.
जून 2027 की एक्सपायरी, फिर भी लगी थी फफूंद
हैरानी की बात है कि दवा की स्ट्रिप पर जून 2027 की एक्सपायरी डेट छपी थी, लेकिन फिर भी गोली में फफूंज लगी हुई थी जिससे इसकी क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. मरीज़ ने सावधानी बरतते हुए दवा नहीं खाई और सबूत के साथ चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (CMHO), डॉ. मनीष शर्मा को ईमेल से शिकायत भेजी. मरीज़ ने कहा कि दवा खाने से उसकी जान को खतरा हो सकता था.
सीएमएचओ ने जारी किया स्पष्टीकरण
शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपना बचाव करते हुए आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है. चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (CMHO) का दावा है कि जिस दवा की बात हो रही है, उसका बैच या कंपनी अभी अस्पताल के सरकारी स्टॉक में नहीं है. विभाग के अनुसार जेपी अस्पताल में डाइक्लोफेनाक दवा का स्टॉक 10 दिसंबर को खत्म हो गया था, इसलिए वहां से इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभव नहीं था. अब यह मामला जांच का विषय है कि क्या फार्मेसी में पुरानी दवाओं का पुराना स्टॉक बचा था या यह शिकायत व्यवस्था को चुनौती देने के लिए की गई है.
इंटर्न डॉक्टर ने दी थी दवा
मरीज ने इस पूरे मामले की शिकायत CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा को ईमेल के माध्यम से की. हालांकि दवा की एक्सपायरी डेट जून 2027 थी, लेकिन उसमें फफूंदी लगी हुई थी, जिससे सरकारी दवाओं की क्वालिटी और सप्लाई सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं. बताया गया कि उस समय OPD में कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था, और एक इंटर्न डॉक्टर ने मरीज की जांच करके दवा लिखी थी.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!