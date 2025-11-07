HuT साजिश का पर्दाफाश! एनआईए ने भोपाल आतंकी नेटवर्क में 18वां आरोपी जोड़ा, 5 पर नए संगीन आरोप

Bhopal Terror Case: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के चर्चित हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) आतंकी साजिश मामले में बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने इस केस में एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिससे कुल आरोपियों की संख्या अब 18 हो गई है. साथ ही, पांच अन्य आरोपियों पर नए और गंभीर आरोप जोड़े गए हैं. यह चार्जशीट भोपाल स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल की गई है. इससे पहले, 4 नवंबर 2023 को 17 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें आतंकी साजिश और संगठनात्मक नेटवर्क से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई थी.

एनआईए की नई चार्जशीट में मोहसिन खान उर्फ दाऊद, मोहम्मद आलम, मिसबह-उल-हसन, यासिर खान, सैयद दानिश अली और मोहम्मद शाहरुख के नाम शामिल हैं. एजेंसी ने दावा किया कि इन आरोपियों ने अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर देश विरोधी गतिविधियों की योजना बनाई थी. इनमें एक पुलिस अधिकारी की कार में आग लगाने की साजिश भी शामिल थी. एनआईए ने मोहसिन खान के खिलाफ यूएपीए (UAPA) और आईपीसी की कई धाराओं में नए आरोप जोड़े हैं, जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज मामलों में अतिरिक्त धाराएं लगाई गई हैं.

क्या है पूरा मामला ?

यह मामला मई 2023 में भोपाल एटीएस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसके बाद एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली. जांच में सामने आया कि हिज्ब-उत-तहरीर संगठन के सदस्य देश में गुप्त रूप से मुस्लिम युवाओं को बरगला रहे थे. उनका उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर शरीयत आधारित खिलाफत स्थापित करना था. ये लोग धार्मिक सभाओं के नाम पर मीटिंग करते थे, जिनमें युवाओं को सरकार विरोधी विचारधारा और जिहादी सोच सिखाई जाती थी. साथ ही, फिजिकल ट्रेनिंग और हथियारों की जानकारी दी जाती थी.

बारीकी से होगी जांच

एनआईए ने कहा है कि वह इस पूरे आतंकी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए जांच जारी रखे हुए है. एजेंसी फरार आरोपियों, समर्थकों और विदेशी हैंडलरों की तलाश कर रही है ताकि इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके. एनआईए ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक संगठन की साजिश नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. फिलहाल, एजेंसी फंडिंग चैनलों और बाहरी कनेक्शन की गहन जांच कर रही है ताकि भारत में आतंक फैलाने की इस साजिश को जड़ से समाप्त किया जा सके.

