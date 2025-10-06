Advertisement
स्मार्ट मीटर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बिजली दरों में कटौती... क्या हैं वो 11 मांग, जिनको लेकर भोपाल में हो रहा प्रदर्शन

Bhopal News: आज भोपाल में स्मार्ट मीटर नीति के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है. यह विरोध प्रदर्शन मध्यप्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन (MECA) के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें राज्यभर से हजारों उपभोक्ता शामिल होंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 06, 2025, 12:00 PM IST
Big Protest In Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बिजली उपभोक्ताओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है. यह प्रदर्शन मुख्य रूप से सरकार की स्मार्ट मीटर नीति को रद्द करने की मांग को लेकर हो रहा है, जिसे उपभोक्ता अपने लिए अलाभकारी मानते हैं. इस आंदोलन का नेतृत्व मध्यप्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन (MECA) कर रहा है, और इसमें हिस्सा लेने के लिए राज्यभर से हजारों उपभोक्ता राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं. उपभोक्ता अपनी कुल 11 प्रमुख मांगों को सरकार के सामने रखेंगे.

भोपाल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ हल्ला बोल
दरअसल,  राजधानी में आज मध्यप्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन (MECA) के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर और बढ़ती बिजली दरों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शन दोपहर 12:30 बजे शाहजहानी पार्क में आयोजित होगा, जिसमें राज्यभर से हजारों बिजली उपभोक्ताओं के शामिल होने की संभावना है. प्रदर्शन में 11 प्रमुख मांगें रखी जाएंगी, जिनमें स्मार्ट मीटर नीति रद्द करना, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना और बिजली दरों में कटौती प्रमुख हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है और यह नीति जनविरोधी है.

क्या हैं उपभोक्ताओं की 11 प्रमुख मांगें?

  1. बिजली क्षेत्र का निजीकरण तुरंत रोका जाए — निजीकरण की मौजूदा नीति को रद्द किया जाए।
  2. बिजली संशोधन विधेयक 2022 खारिज किया जाए.
  3. स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर रोक लगे.
  4. बिजली बिल की हार्ड कॉपी फिर से जारी की जाए. 
  5. पहले से लगे स्मार्ट मीटर हटाए जाएं और उनकी जगह पुराने डिजिटल मीटर फिर से लगाए जाएं.
  6. स्मार्ट मीटर विरोधियों पर दर्ज FIR और केस वापस हों.
  7. गलत व बढ़े हुए बिजली बिल तुरंत रद्द हों.
  8. उपभोक्ताओं को पारदर्शी और न्यायसंगत बिल दिए जाएं.
  9. बिजली दरें आम जनता की पहुंच में हों.
  10. बिल जमा न कर पाने पर तीन महीने का टाइम मिले 
  11. हर उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए.

