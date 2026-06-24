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Bhopal News: मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के लिए स्वैच्छिक ट्रांसफर की प्रक्रिया में आ रही एक बड़ी बाधा को स्कूल शिक्षा विभाग ने दूर कर दिया है. देर रात विभाग ने पति-पत्नी की नौकरी के आधार पर ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने की अनिवार्य शर्त को हटा दिया है. लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश के अनुसार शिक्षक अब मैरिज सर्टिफिकेट के विकल्प के तौर पर अपना समग्र आईडी कार्ड, अपनी वेरिफाइड सर्विस बुक के संबंधित पेज या कोई अन्य वैध दस्तावेज जमा कर सकते हैं.
शादी का सर्टिफिकेट जरूरी करने के नियम से उन शिक्षकों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी जिनकी शादी 15 से 20 साल पहले हुई थी, क्योंकि उस समय शादी का रजिस्ट्रेशन आम बात नहीं थी. हालांकि मूल पॉलिसी में इस शर्त का जिक्र नहीं था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर इसे अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे हजारों शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
दिव्यांग शिक्षक अब भी परेशान
इस राहत के बावजूद ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह से बाधा-मुक्त नहीं हो पाई है. दिव्यांग शिक्षकों को पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनसे पिछले एक साल के भीतर जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मांगा जा रहा है, जबकि उनके पास सरकारी नियमों के तहत तय समय-सीमा के लिए मान्य प्रमाण-पत्र पहले से ही मौजूद हैं. इसके अलावा कई शिक्षक इस प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, क्योंकि इसके लिए 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता, कम से कम तीन साल की सेवा अवधि और जनगणना के काम में शामिल होने जैसी कड़ी शर्तें रखी गई हैं.
अब लगेंगे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स
लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं. इससे उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जिनके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है और जो पहले आवेदन नहीं कर पा रहे थे. ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक अब मैरिज सर्टिफ़िकेट के बजाय अपनी समग्र ID, वेरिफाइड सर्विस बुक की कॉपी या अन्य जरुरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकेंगे.
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