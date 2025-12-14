Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3040455
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

GMC में मिले नवजातों के अधजले शव मामले में बड़ा खुलासा, जुड़वां निकले बच्चें, जलाने से पहले ही हुई थी मौत

Hamidia Hospital Case: भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर में मर्चुरी के सामने मिले दो अधजले नवजात शिशुओं के शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट के अनुसार दोनों नवजात बच्चे जुड़वा थे और उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी. शवों को कचरे में फेंकने और जलाने वाले की पहचान अब तक नहीं हो सकी है.  

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 14, 2025, 11:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GMC में मिले नवजातों के अधजले शव मामले में बड़ा खुलासा, जुड़वां निकले बच्चें, जलाने से पहले ही हुई थी मौत

Bhopal Hamidia Hospital Case: भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर में मिले दो अधजले नवजात शिशुओं के शव के मामले में नया खुलासा हुआ है. दोनों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है. पीएम रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नवजात जुड़वा थे और उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी. बताया जा रहा है कि बच्चों का जन्म 8 महीने में प्री-मैच्योर डिलीवरी के दौरान हुआ था.   

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि नवजात के शवों को जलाने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी. बच्चों की नाल तक नहीं काटी थी. फिलहाल नवजात के शवों को कचरे में फेंकने और जलाने वाले की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. बुधवार को हमीदिया अस्पताल परिसर में मर्चुरी के सामने पास स्थित पुरानी पानी की टंकी में कचरे के ढेर में एक पन्नी में लिपटे हुए दो नवजात शिशुओं के अधजले शव मिले थे. 

 कचरे के ढेर में आग लगने पर हुआ था खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

कचरे में आग लगने के बाद मामला सामने आया था. कचरे की ढेर में आग लगने पर अस्पताल प्रबंधन ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी. आग बुझाने पहुंची टीम ने जब जांच की,  कचरे के अंदर दो नवजात के अधजले शव मिले थे. इस मामले की सूचना अस्पताल प्रशासन ने कोह-ए-फिजा पुलिस को दी थी.

गुरूवार को हुआ था शवों का पोस्टमॉर्टम

कोह-ए-फिजा पुलिस की मौजूदगी में पांच डॉक्टरों की टीम ने दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम किया था और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई थी, ताकि हर पहलू का रिकॉर्ड तैयार हो सके.

पुलिस खंगाल रही CCTV 
फिलहाल शवों को फेंकने और जलाने वालों की पहचान नहीं हो सकी है. कोह-ए-फिजा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस अस्पताल परिसर और आस पाल लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शवों को किसने, कब और कैसे वहां फेंका. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द दी आरोपियों की पहचान की कर ली जाएगी.

ये भी पढ़ें : '30 साल से मंत्री हूं मजाक बना रखा है', बैठक में मैकेनिक की मौजूदगी पर नाराज हुए मंत्री, बोले-मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Bhopal Hamidia Hospitalbhopal newsnewborn baby's body found

Trending news

Bhopal Hamidia Hospital
GMC में मिले नवजातों के अधजले शव मामले में बड़ा खुलासा, जुड़वां निकले बच्चें...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ BJP विधायक दल की अहम बैठक आज रात 8 बजे, जानें क्या है प्लानिंग और एजेंडा
satna news
इस अस्पताल में पुरुष मरीज महिलाओं का टॉयलेट करेंगे इस्तेमाल, अजीब आदेश से मचा हड़कंप
cm mohan yadav
वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश, CM मोहन यादव ने किया ऐलान
damoh news
38 साल की महिला ने 10वें बच्चे को दिया जन्म, पहला बेटा 17 साल का, 9 डिलीवरी घर पर
mp news
MP में सैलरी पेमेंट प्रोसेस हुआ डिजिटल, ट्रेजरी एंड अकाउंट में बदलाव, 1 को वेतन
Food Poisoning
जिंदगी की जंग में एक और युवक ने तोड़ा दम, खजुराहो फूड पॉइजनिंग में अब तक 4 की मौत...
ratlam news
'30 साल से मंत्री हूं मजाक बना रखा है', बैठक में मैकेनिक की मौजूदगी पर नाराज हुए...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में प्रकट हुए गरुण भगवान! गांव में हो रहा कीर्तन-भजन, देखने उमड़ी भीड़
Neemuch News
एक ही चिता पर पति-पत्नी की अंतिम यात्रा, मौत में भी नहीं छोड़ा साथ, गांव में मातम