GMC में मिले नवजातों के अधजले शव मामले में बड़ा खुलासा, जुड़वां निकले बच्चें, जलाने से पहले ही हुई थी मौत

Bhopal Hamidia Hospital Case: भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर में मिले दो अधजले नवजात शिशुओं के शव के मामले में नया खुलासा हुआ है. दोनों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है. पीएम रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नवजात जुड़वा थे और उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी. बताया जा रहा है कि बच्चों का जन्म 8 महीने में प्री-मैच्योर डिलीवरी के दौरान हुआ था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि नवजात के शवों को जलाने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी. बच्चों की नाल तक नहीं काटी थी. फिलहाल नवजात के शवों को कचरे में फेंकने और जलाने वाले की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. बुधवार को हमीदिया अस्पताल परिसर में मर्चुरी के सामने पास स्थित पुरानी पानी की टंकी में कचरे के ढेर में एक पन्नी में लिपटे हुए दो नवजात शिशुओं के अधजले शव मिले थे.

कचरे के ढेर में आग लगने पर हुआ था खुलासा

कचरे में आग लगने के बाद मामला सामने आया था. कचरे की ढेर में आग लगने पर अस्पताल प्रबंधन ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी. आग बुझाने पहुंची टीम ने जब जांच की, कचरे के अंदर दो नवजात के अधजले शव मिले थे. इस मामले की सूचना अस्पताल प्रशासन ने कोह-ए-फिजा पुलिस को दी थी.

गुरूवार को हुआ था शवों का पोस्टमॉर्टम

कोह-ए-फिजा पुलिस की मौजूदगी में पांच डॉक्टरों की टीम ने दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम किया था और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई थी, ताकि हर पहलू का रिकॉर्ड तैयार हो सके.

पुलिस खंगाल रही CCTV

फिलहाल शवों को फेंकने और जलाने वालों की पहचान नहीं हो सकी है. कोह-ए-फिजा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस अस्पताल परिसर और आस पाल लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शवों को किसने, कब और कैसे वहां फेंका. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द दी आरोपियों की पहचान की कर ली जाएगी.

