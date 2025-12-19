Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3046398
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

न्यू ईयर पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, भोपाल में हाउस पार्टी के नाम पर बड़ा स्कैम, आकर्षक तस्वीरों से युवाओं को फंसा रहे ठग

House Party Scam:अगर आप न्यू ईयर पर या कहीं हाउस पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है. नहीं तो आपकी जेब भी खाली हो जाएगी और आपको कहीं पार्टी करने को भी नहीं मिलेगी. आप भी पार्टी  प्लान करने से पहले यहां खबर जरूर पढ़ें...

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न्यू ईयर पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, भोपाल में हाउस पार्टी के नाम पर बड़ा स्कैम, आकर्षक तस्वीरों से युवाओं को फंसा रहे ठग

House Party Scam In Bhopal: मध्य प्रदेश में ठगों ने स्कैम का नया तरीका का खोज निकला है. अब पार्टी के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है. सोशल मीडिया पर हाउस पार्टी के नाम पर आकर्षक विजुअल, और ब्रोशर डाले जाते हैं, तस्वीर कुछ इस तरह से डाली जाती है और बड़े बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं. 
इन तस्वीरें को देखकर युवा ठगों के जाल में फंस जाते हैं.

कुछ ऐसा ही भोपाल के युवाओं के साथ हो रहा है. इंस्टाग्राम पर हाउस पार्टी के नाम पर एक अकाउंट बनाया जाता है. हाउस पार्टी के कुछ वीडियो भी डाले जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियां डांस करते हुए नजर आते हैं. जिसे देखकर कहीं युवाओं ने पार्टी में जाने के लिए बुकिंग करवा ली 2000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बुकिंग करवाई गई और यह हाउस पार्टी 14 दिसंबर को बैरागढ़ के पास एक रिसॉर्ट में होनी थी. जिसके लिए बुकिंग ऑनलाइन ही करवाई गई. 

2000 पर पर्सन लिया गया चार्ज
  
पेमेंट भी ऑनलाइन ही लिया गया और पास देने की जब बात आई तो कहा गया आप जहां मौजूद है. वहीं उन्हें पास मिल जाएगा, लेकिन पास नहीं मिला व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया जाता है. जिसमें उन सभी युवक युवतियों को ऐड किया जाता है. जिसने ऑनलाइन 2000 रुपए देकर बुकिंग करवाई और ग्रुप में वेन्यू की लोकेशन डाली जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पार्टी के नाम पर युवाओं को दिया झांसा

लोकेशन लालघाटी के पास स्थित वारी नाम के रिसोर्ट की थी. जब यहां पार्टी करने के लिए कपल और युवा पहुंचे तो यहां किसी तरह की कोई पार्टी नहीं हो रही थी.
पार्टी के बारे में रिसोर्ट मलिक रिसोर्ट और मैनेजर तक को जानकारी नहीं थी. 

रिसोर्ट में पार्टी के नाम पर की ठगी

रिसोर्ट के सोशल मीडिया मैनेजर आदित्य लालवानी ने बताया उनके रिसोर्ट का नाम का उपयोग कर के लोगों को ठगा गया. यह बात भी उन्हें तब पता चली जब उनके यहां कुछ लोग पार्टी करने पहुंचे. उन्होंने कहा कि, हमारी तरफ से किसी भी तरह की हाउस पार्टी नहीं रखी गई थी.

सोशल मीडिया ठग गैंग सक्रिय

वहीं कुछ युवाओं का कहना है सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह के ऑफर मिलते हैं. जिस पर खास तौर पर युवाओं को ऑफर दिए जाते हैं कम दाम में अच्छी बड़ी पार्टी के ऑफर मिलते हैं पैसे भी ऑनलाइन ले लिए जाते हैं, लेकिन जब पार्टी करने पहुंचते हैं तो वहां पर हमें कुछ नहीं मिलता.

ये भी पढ़ें: दिल्ली-मुंबई, लखनऊ-कानपुर और जयपुर से महंगा भोपाल मेट्रो का किराया, जानें किस सिटी में कितना करना पड़ता है खर्च

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

bhopal newsbhopal scambhopal crime news

Trending news

mp news
रतलाम में धार्मिक पुस्तक जलाने का आरोप, मुस्लिम समाज ने थाने का किया घेराव, FIR दर्ज
bhopal news
न्यू ईयर पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, पार्टी के नाम पर ठगी...
MP Crime News
चुनावी रंजिश का खूनी बदला! 17 वोट से हारा सरपंच का चुनाव, तो कर दी युवक की हत्या
Bhopal Metro
दिल्ली-मुंबई, लखनऊ-कानपुर और जयपुर से महंगा भोपाल मेट्रो का किराया...
mp news
अधूरे हाईवे पर टोल वसूली का संसद में उठा मुद्दा, दिग्विजय ने गडकरी से मांगा जवाब
Electricity bill
न्यू ईयर से पहले बिजली बिल हाफ, 400 यूनिट तक राहत! जानें कैसे करें अप्लाई?
meteorological department
इंदौर में 4.5, भोपाल में 5.4 डिग्री तापमान... छूट रही लोगों की कंपकंपी...
ujjain weather
उत्तरी हवाओं ने उज्जैन में बढ़ी ठिठुरन, सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज, कोहरा बना आफत
chhattisgarh farmer
छत्तीसगढ़ को मिला भारतीय कृषि का 'ऑस्कर’, औषधीय एवं सुगंधित खेती के लिए नेशनल ऑवर्ड
bhopal news
भोपाल 5 नंबर मार्केट के कायाकल्प का रास्ता साफ, TNCP से मिली मंजूरी...