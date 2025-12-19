न्यू ईयर पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, भोपाल में हाउस पार्टी के नाम पर बड़ा स्कैम, आकर्षक तस्वीरों से युवाओं को फंसा रहे ठग

House Party Scam In Bhopal: मध्य प्रदेश में ठगों ने स्कैम का नया तरीका का खोज निकला है. अब पार्टी के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है. सोशल मीडिया पर हाउस पार्टी के नाम पर आकर्षक विजुअल, और ब्रोशर डाले जाते हैं, तस्वीर कुछ इस तरह से डाली जाती है और बड़े बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं.

इन तस्वीरें को देखकर युवा ठगों के जाल में फंस जाते हैं.

कुछ ऐसा ही भोपाल के युवाओं के साथ हो रहा है. इंस्टाग्राम पर हाउस पार्टी के नाम पर एक अकाउंट बनाया जाता है. हाउस पार्टी के कुछ वीडियो भी डाले जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियां डांस करते हुए नजर आते हैं. जिसे देखकर कहीं युवाओं ने पार्टी में जाने के लिए बुकिंग करवा ली 2000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बुकिंग करवाई गई और यह हाउस पार्टी 14 दिसंबर को बैरागढ़ के पास एक रिसॉर्ट में होनी थी. जिसके लिए बुकिंग ऑनलाइन ही करवाई गई.

2000 पर पर्सन लिया गया चार्ज



पेमेंट भी ऑनलाइन ही लिया गया और पास देने की जब बात आई तो कहा गया आप जहां मौजूद है. वहीं उन्हें पास मिल जाएगा, लेकिन पास नहीं मिला व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया जाता है. जिसमें उन सभी युवक युवतियों को ऐड किया जाता है. जिसने ऑनलाइन 2000 रुपए देकर बुकिंग करवाई और ग्रुप में वेन्यू की लोकेशन डाली जाती है.

पार्टी के नाम पर युवाओं को दिया झांसा

लोकेशन लालघाटी के पास स्थित वारी नाम के रिसोर्ट की थी. जब यहां पार्टी करने के लिए कपल और युवा पहुंचे तो यहां किसी तरह की कोई पार्टी नहीं हो रही थी.

पार्टी के बारे में रिसोर्ट मलिक रिसोर्ट और मैनेजर तक को जानकारी नहीं थी.

रिसोर्ट में पार्टी के नाम पर की ठगी

रिसोर्ट के सोशल मीडिया मैनेजर आदित्य लालवानी ने बताया उनके रिसोर्ट का नाम का उपयोग कर के लोगों को ठगा गया. यह बात भी उन्हें तब पता चली जब उनके यहां कुछ लोग पार्टी करने पहुंचे. उन्होंने कहा कि, हमारी तरफ से किसी भी तरह की हाउस पार्टी नहीं रखी गई थी.

सोशल मीडिया ठग गैंग सक्रिय

वहीं कुछ युवाओं का कहना है सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह के ऑफर मिलते हैं. जिस पर खास तौर पर युवाओं को ऑफर दिए जाते हैं कम दाम में अच्छी बड़ी पार्टी के ऑफर मिलते हैं पैसे भी ऑनलाइन ले लिए जाते हैं, लेकिन जब पार्टी करने पहुंचते हैं तो वहां पर हमें कुछ नहीं मिलता.

