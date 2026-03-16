MP Board Result 2026: 5वीं-8वीं रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, इस तारीख को आएंगे नतीजे, ऐसे करें चेक

MP Board Result 2026: मध्यप्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. शिक्षा विभाग के अनुसार उत्तर पुस्किाओं का मूल्यांकन का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 25 मार्च तक परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है.
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MP Board Result 2026: मध्यप्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्किाओं का मूल्यांकन का कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. अब तक लगभग 98 प्रतिशत कॉपियों की जांच पूरी की जा चुकी है. अधिकारियों का कहना है कि बची हुई करी 2 प्रतिशत कॉपियों का मूल्यांकन भी अगले एक दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा. यदि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी प्रकियाएं पूरी हो जाती हैं, तो 25 मार्च को परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है.
इस वर्ष, पूरे राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों से लगभग 25 लाख छात्र कक्षा 5 और कक्षा 8 की परीक्षा दी है. राज्य शिक्षा केंद्र के तय शेड्यूल के मुताबिक कॉपियों की जांच का काम 14 मार्च तक पूरा हो जाना था. लेकिन, कुछ जिलों में टीचरों की गैरमौजूदगी की वजह से प्रोसेस में देरी हुई. सभी जिलों को बचा हुआ इवैल्यूएशन का काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रिजल्ट समय पर जारी किया जा सके.
70 शिक्षकों को रण बताओ नोटिस जारी
राजधानी भोपाल के चार इवैल्यूएशन सेंटर पर 800 से ज्यादा टीचरों को लगभग 350,000 आंसर शीट चेक करने का काम सौंपा गया है. अभी तक सिर्फ लगभग 75 परसेंट इवैल्यूएशन ही पूरा हुआ है. जांच में पाया गया कि लगभग 70 टीचर इवैल्यूएशन सेंटर से गैरहाजिर थे, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
शिक्षकों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद अंकों को एक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है. यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें काफी समय भी लग रहा है. प्रत्येक छात्र के अंक अलग-अलग दर्ज करने पड़ते हैं. इसके अलावा कई जगहों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्याओं के कारण अंकों को दर्ज करने में देरी हो रही है.
ऐसे चेक करें रिजल्ट
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