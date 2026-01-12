Advertisement
भोपाल

मकर संक्रांति पर मिलेगी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज समेत क्या कुछ रहेगा बंद, जारी हुआ आदेश

Makar Sankranti Holiday: मकर संक्रांति पर भी छुट्टी रहेगी, भोपाल जिला प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी हो गया है. जबकि एमपी के दूसरे जिलों में भी छुट्टी की घोषणा हो सकती है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 12, 2026, 03:55 PM IST
मकर संक्रांति पर लोकल छुट्टी
MP News: मकर संक्रांति की तैयारियां शुरू हो गई हैं. भोपाल जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति को लेकर छुट्टी की घोषणा कर दी है. शहर में 14 जनवरी के दिन लोकल हॉलिडे रहेगा. वहीं माना जा रहा है कि शाम तक और कल कई और जिलों में भी मकर संक्रांति पर लोकल हॉलिडे की घोषणा हो सकती है, जहां स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. मध्य प्रदेश में भी मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसे में स्थानीय लोगों में छुट्टी की मांग बनी रहती है, वहीं त्योहार को ध्यान में रखते हुए भी एक दिन का अवकाश रखा गया है. 

दूसरे जिलों में भी होगा ऐलान 

माना जा रहा है कि 12 जनवरी की शाम या 13 जनवरी को भी मध्य प्रदेश के दूसरे कई जिलों में मकर संक्रांति की छुट्टी की घोषणा हो सकती है. इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभाग में भी छुट्टी का ऐलान हो सकता है. वहीं भोपाल में सबसे पहले छुट्टी की घोषणा कर दी गई है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सालभर की लोकल हॉलिडे की छुट्टियों की तारीख बता दी है, जहां भोपाल में मकर संक्रांति के अलावा 25 सितंबर के दिन अनंत चतुर्दशी, 19 अक्टूबर को महानवमी की भी छुट्टी रहेगी. इन छुट्टियों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है. 

ये भी पढ़ेंः भोपाल मेट्रो में अगले महीने से शुरू होगा AFC, जानिए इससे क्या होगा फायदा, समझिए काम

स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद 

बता दें कि मकर संक्रांति के दिन छुट्टी होने की वजह से स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. हालांकि बैंक खुले रहेंगे. स्कूलों और कॉलेजों में पहले ही यह जानकारी दी गी है, जबकि सरकारी दफ्तरों में भी सोमवार की शाम तक मकर संक्रांति की छुट्टी की घोषणा करी दी गई है. बता दें कि राज्य सरकार के कर्मचारी साल भर में 63 ऐच्छिक अवकाश पाते हैं, जिसमें उन्हें अपनी पसंद के तीन अवकाश चुनने का भी मौका मिलता है. जिसमें मकर संक्रांति को भी चुना जाता है और यही छुट्टी मिलती है. ऐसे में मकर संक्रांति के दिन छुट्टी रहेगी. 

मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति को लेकर नर्मदा के घाटों पर भी भक्तों की भारी भीड़ जुटती है, ऐसे में सभी जिलो में जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति को लेकर सभी तरह की तैयारियां करने के निर्देश भी दिए हैं. 

ये भी पढ़ेंः 1866 में बना था MP का यह स्टेशन, 160 ट्रेनें निकलती हैं, इसे कहते हैं ट्रांजिट पॉइंट

