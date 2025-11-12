Advertisement
MP में बिहार की तर्ज पर शुरू होगी मखाना खेती, इन 4 जिलों से होगी शुरुआत

Makhana Cultivation: बिहार की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी मखाने की खेती की जाएगी. मध्य प्रदेश के चार जिलों से इसकी शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:48 AM IST
MP में बिहार की तर्ज पर होगी मखाने की खेती
Makhana Cultivation in MP: बिहार का मखाना दुनियाभर में फेमस माना जाता है, यहां सबसे ज्यादा मखाने की खेती की जाती है. खास बात यह है कि अब मध्य प्रदेश में भी बिहार के तर्ज पर मखाने की खेती का उत्पादन किया जाना शुरू होगा, जिसके लिए चार जिलों का चयन भी हो गया है और यहां तैयारियां शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि मखाने की खेती लाभ का धंधा होती है, जबकि मध्य प्रदेश में भी मखाने की खेती के हिसाब से कई जिलों में उपयुक्त जलवायु होने की बात कही गई है, ऐसे में यहां मखाने की खेती का उत्पादन शुरू होगा. 

मध्य प्रदेश के 4 जिलों से शुरुआत 

मध्य प्रदेश के चार जिलों से मखाने की खेती की शुरुआत होने वाली है, उद्यानिकी विभाग ने मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नर्मदापुरम, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरु करने की योजना बनाई है. उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं, मंत्री का कहना है कि मखाना खेती से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और प्रदेश में जल संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, इसलिए इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः MP के इस जिले में मिलती है अरहर की खास दाल, क्या आपने चखा है इसका स्वाद

किसानों को अनुदान भी मिलेगा

मखाना खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर या कुल लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा. इससे किसानों को नई फसल को अपनाने में मदद मिलेगी, बता दें कि मखाने का उत्पादन सिंघाड़े की तरह छोटे-छोटे तालाबों में किया जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए चारों जिलों में लगभग 150 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना उत्पादन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना पर करीब 45 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. जिसके लिए सरकार की तरफ से उद्यानिकी विभाग को बजट भी मिलेगा. 

किसानों से लिए जा रहे आवेदन 

योजना की शुरुआत के बाद प्रदेश के 99 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, विभाग का कहना है कि सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी विस्तारित किया जाएगा. सरकार को उम्मीद है कि मखाना खेती प्रदेश के किसानों के लिए एक नई आजीविका का स्रोत बनेगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. 

ये भी पढ़ेंः MP के इन 6 जिलों को दिल्ली में किया जाएगा सम्मानित, राष्ट्रपति से मिलेगा पुरस्कार

