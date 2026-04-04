अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाला MP का वो निडर पत्रकार! इस वजह से उनकी कलम से कांपती थी ब्रिटिश हुकूमत

Makhanlal Chaturvedi Birth Anniversary: 4 अप्रैल का दिन हिंदी काव्य और हिंदी पत्रकारिता के साथ-साथ भारतीय इतिहास लिए बेहद खास है. आज से 137 साल पहले यानी 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम (पहले होशंगाबाद) जिले के बाबई में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था, जिनकी कलम से अंग्रेस भी कांपते थे. ये शख्स कोई और नहीं बल्कि महान कवि, स्वतंत्रता सेनानी और निडर पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे, जिनको दुनिया 'पुष्प की अभिलाषा' जैसी कविता रचने वाले कवि के रूप में जानती है. वो एक महान कवि होने के साथ-साथ निडर पत्रकार भी थे और उनकी कलम में ऐसी आग थी कि उनके लिखे लेखों से ब्रिटिश हुकूमत थर-थर कांपती थी. उन्होंने अपनी पत्रकारिता से मध्य भारत से लेकर दिल्ली तक अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी.

अखबार को अनुवाद कराकर पढ़ते थे अंग्रेज अधिकारी

माखनलाल चतुर्वेदी ऐसे तो एक सौम्य कवि थे, लेकिन इसके साथ ही वे एक बेहद आक्रामक पत्रकार भी थे. उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर 'प्रताप' नाम का अखबार शुरू किया था. इसके साथ ही उन्होंने 'कर्मवीर' और 'प्रभा' जैसे अखबारों और पत्रिकाओं का भी संपादन किया. 'कर्मवीर' अखबार से ब्रिटिश सरकार को काफी दिक्कत थी, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी अपनी संपादकीय में सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर प्रहार करते थे. उनकी भाषा इतनी तीखी और भावनाओं से भरी होती थी कि उसे पढ़कर देश के युवाओं में राष्ट्रीयता और विद्रोह का खून खौलने लगता था. अंग्रेज अधिकारी उनके अखबार के हर अंक का अनुवाद करवाते थे और फिर पढ़ते थे. इसे पढ़कर वो बौखला जाते थे.

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राजद्रोह का मुकदमे और जेल की कालकोठरी

अंग्रेज माखनलाल चतुर्वेदी के लेख से घबराने लगे थे, क्योंकि उनके लेख मध्य भारत से लेकर पूरे उत्तर भारत में युवाओं के बीच क्रांति का प्रतीक बन गए थे. उनकी पत्रकारिता से अंग्रेज इतने परेशान थे कि ब्रिटिश सरकार ने कई बार उन पर राजद्रोह (Sedition) के मुकदमे किए. साल 1921 के असहयोग आंदोलन और साल 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने अखबारों के जरिए जनता को जागरूक करने का काम किया. इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें बिलासपुर और जबलपुर की जेलों में रखा गया, जहां कड़ी यातनाएं दी गईं.

जेल से ही लिख दी ऐतिहासिक कविता

जेल जाने के बाद भी माखनलाल चतुर्वेदी की कलम की धार कम नहीं हुई और उन्होंने जेल की कालकोठरी में अपनी ऐतिहासिक कविता लिख दी, जिसे आज भी भारत के कण-कण में गूंजती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि माखनलाल चतुर्वेदी ने 'मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक...' जैसी कई कविताएं जेल के अंदर रहते हुए रची थी.

1955 में 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' और 1963 में 'पद्म भूषण'

आजादी के बाद भी उनकी पत्रकारिता का अंदाज नहीं बदला और उन्होंने 1947 के बाद भी 'कर्मवीर' अखबार के जरिए सत्ता की कमियों और व्यवस्था की खामियों पर उसी बेबाकी से राय रखी. हिंदी भाषा और साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए साल 1955 में उन्हें देश का पहला 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' प्रसिद्ध काव्य कृति 'हिम तरंगिणी' के लिए दिया गया. इसके बाद साल 1963 में 'पद्म भूषण' से नवाजा गया. साल 1990 में मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम एक पत्रकारिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम 'माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय' है और यह भारत का पहला पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है. साल 2022 में एमपी सरकार ने माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली के सम्मान में बाबई तहसील का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर 'माखन नगर' कर दिया.