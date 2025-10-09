खाली प्लॉट में मिले मानव अंग, हत्या के बाद टुकड़े कर बोरे में फेंकी गई लाश, कोलार में मची दहशत

Bhopal Crime News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, मंगलवार दोपहर को एक खाली प्लॉट में मानव अंग मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. जिस खाली प्लॉट में भरे पानी के अंदर मानव अंग मिलने से हड़कंप मच गया, उससे 100 मीटर की दूरी पर ही पूरी कॉलोनी बसी हुई है. सवाल खड़े हो रहे हैं कि लाश किसकी है, किसने और कब हत्या की है. इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है.

वहीं कोलार पुलिस के मुताबिक, डी मार्ट के पास पुलिस हाउसिंग की कॉलोनी के पास एक खाली प्लॉट में पानी के अंदर एक पैर दिखा. लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची, तो पैर निकाला तो किसी मानव का निलका. इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया, तो एक बोरी के अंदर कुछ और अंग कटे हुए मिले. लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद भी सिर और धड़ देर रात तक नहीं मिला था.

शव पूरी तरह से डिकंपोज हो चुका

पुलिस का कहना है कि प्लॉट में पानी ज्यादा होने के चलते खोजबीन सही से नहीं की जकी थी. इस लिए मोटर पंप लगाकर प्लॉट में भरे पानी को बाहर निकाला गया. वहीं पानी निकालने के बाद सुबह जब प्लॉट के अंदर मानव अंगों की तलाश शुरू की जाएगी. फिलहाल पुलिस इतना ही बता पा रही है, कि किसी व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसकी तलाश को बोरे में भरकर पानी के अंदर करीब 25 से ज्यादा दिन पहले फेंका गया होगा. क्योंकि शव पूरी तरह से डिकंपोज हो चुका है. सिर्फ हड्डियां बची हैं, जो नहीं गल सकी थीं.

इलाके में कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं

वहीं कोलार पुलिस का कहना है कि हत्या को किसी दूसरे स्थान पर अंजाम देने के बाद शव को यहां छिपाया गया होगा. क्योंकि जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहां से कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं है. हालांकि घटना स्थल के आसपास करीब दो किलोमीटर के अंदर बड़ी संख्या में बाहरी मजदूर भी रहते हैं. पुलिस उन मजदूरों से भी पूछताछ कर जानकारी जुटाने में लगी है कि कोई व्यक्ति उनका परिचित लापता तो नहीं है.

