/धरने में जा रहे कांग्रेस विधायक का ऑटो पलटा, सिर में चोट लगने से हुए घायल, अस्पताल पहुंचे दिग्विजय सिंह

प्रदर्शन में जा रहे थे

दरअसल, यह घटना उस समय हुई जब भोपाल में कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की वरिष्ठ प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर एक दिवसीय धरना और उपवास कार्यक्रम रखा था. इसी राजनैतिक प्रदर्शन और उपवास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंदसौर के विधायक विपन जैन भोपाल पहुंचे थे. ऑटो पकड़कर रोशनपुरा चौराहे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 74 बंगला क्षेत्र के पास आते ही उनका ऑटो अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क पर पलट गया.