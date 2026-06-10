Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /धरने में जा रहे कांग्रेस विधायक का ऑटो पलटा, सिर में चोट लगने से हुए घायल, अस्पताल पहुंचे दिग्विजय सिंह

धरने में जा रहे कांग्रेस विधायक का ऑटो पलटा, सिर में चोट लगने से हुए घायल, अस्पताल पहुंचे दिग्विजय सिंह

Bhopal News-भोपाल में कांग्रेस के धरना-उपवास कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कांग्रेस विधायक विपिन जैन सड़क हादसे का शिकार हो गए. धरना स्थल जा रहे विधायक विपिन जैन का ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया. इस हादसे में विधायक गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके सिर में चोट आई है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 10, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:07 PM IST
धरने में जा रहे कांग्रेस विधायक का ऑटो पलटा, सिर में चोट लगने से हुए घायल, अस्पताल पहुंचे दिग्विजय सिंह

About the Author

Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अब क्या है BJP का अगला प्लान? भोपाल के गुफा मंदिर पहुंचे CM मोहन यादव ने किया खुलासा
Mohan Yadav40 min ago
2
Mohan Yadav1 hr ago
3
jabalpur crime news2 hrs ago
4
Gwalior Weather News2 hrs ago
5
Meenakshi Natarajan3 hrs ago