/धरने में जा रहे कांग्रेस विधायक का ऑटो पलटा, सिर में चोट लगने से हुए घायल, अस्पताल पहुंचे दिग्विजय सिंह

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Congress MLA Accident-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के 74 बंगला क्षेत्र में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. एक ऑटो अचानक यहां अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार मंदसौर से कांग्रेस विधायक विपिन जैन गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के दौरान विधायक के सिर में गहरी चोट आई और काफी खून बहने लगा. घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.
जयवर्धन सिंह मौके पर पहुंचे
हादसे की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना समय गंवाए घायल विधायक विपिन जैन को अपनी गाड़ी से रेडक्रॉस अस्पताल पहुंचाया. जयवर्धन सिंह इलाज के दौरान खुद अस्पताल में मौजूद रहे और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की लगातार जानकारी लेते रहे.
प्रदर्शन में जा रहे थे
दरअसल, यह घटना उस समय हुई जब भोपाल में कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की वरिष्ठ प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर एक दिवसीय धरना और उपवास कार्यक्रम रखा था. इसी राजनैतिक प्रदर्शन और उपवास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंदसौर के विधायक विपन जैन भोपाल पहुंचे थे. ऑटो पकड़कर रोशनपुरा चौराहे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 74 बंगला क्षेत्र के पास आते ही उनका ऑटो अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क पर पलट गया.
अस्पताल पहुंचे नेता
विधायक के हादसे की जानकारी मिलते ही अस्पताल में नेताओं का तांता लग गया. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और और मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष समेत कई कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे. नेताओं ने विपिन जैन के उपचार और उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की. नेताओं ने विधायक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. डॉक्टरों के अनुसार, विधायक विपिन जैन के सिर पर टांके आए हैं और फिलहाल उनकी हालत स्थित बताई जा रही है, लेकिन उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.
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