Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन की ट्रेनें प्रभावित, झांसी में ट्रैक अपग्रेडेशन का असर

Bhopal Railway Station: भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेने झांसी जंक्शन पर चल रहे काम की वजह से प्रभावित हुई है, जिसमें 39 ट्रेनों पर असर पड़ा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:33 PM IST
ट्रेनें प्रभावित
ट्रेनें प्रभावित

Rani Kamlapati Station: झांसी रेलवे स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, यहां वॉशेबल एप्रन हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम शरू हो गया है, जिसके चलते इस रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, ऐसे में भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से होकर जाने वाली 39 ट्रेनों पर भी इसका सीधा असर हुआ है, जिनमें 12 ट्रेनें निरस्त हो गई हैं, जबकि 25 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है और 2 ट्रेनें लेट चल रही हैं, खास बात यह है कि इसका असर ज्यादा है, ऐसे में कई ऑनलाइन टिकटों को भी यात्रियों ने कैंसिल करवा लिया है. 

जनवरी तक चलेगा काम 

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रन हटाकर गिट्टी रहित ट्रैक बिछाया जा रहा है, यह काम 25 नवंबर 2025 से शुरू होकर 8 जनवरी 2026 तक चलेगा, इस अवधि में कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के संचालन में परिवर्तन लागू रहेंगे, जिससे भोपाल, बीना, ग्वालियर स्टेशनों से होकर चलने वाली ट्रेनों पर इसका असर दिखाई दे रहा है. क्योंकि यह वर्क अभी लंबा चलना है, जिसमें 2 महीने के आसपास का समय लग रहा है, ऐसे में रेलवे लगातार ट्रेनों को लेकर अपडेट दे रहा है. 

ये ट्रेनें निरस्त 

  • बेंगलुरु सिटी–लालकुआं
  • लालकुआं–बेंगलुरु सिटी
  • हुबली–योग नगरी ऋषिकेश
  • उधना–रक्सौल
  • यशवंतपुर–योग नगरी ऋषिकेश
  • बांद्रा–बरहनी
  • हैदराबाद–गोरखपुर 

इन ट्रेनों के रूट बदले 

  • हरिद्वार–एलटीटी
  • कालका–साईनगर शिरड़ी
  • दिल्ली सराय रोहिल्ला–यशवंतपुर
  • श्री माता वैष्णो देवी कटरा–कन्याकुमारी
  • चंडीगढ़–मदुरै
  • जम्मू तवी–तिरुपति

ट्रेनों को लेकर यात्रियों को रेलवे की तरफ से सलाह दी गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले NTES ऐप, रेल मदद 139 और रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य चेक करें, इससे यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी. 

क्यों हो रहा अपग्रेडेशन का काम

बता दें कि झांसी स्टेशन पर गिट्टी रहित ट्रैक बिछाने से भविष्य में ट्रेन संचालन को कई तरह के फायदे मिलेंगे, जैसे ट्रेन की गति और स्थिरता में सुधार आएगा, जबकि बार-बार मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होगी, इसके अलावा प्लेटफॉर्म क्षेत्र में ज्यादा सुरक्षित और सुचारू संचालन होगा. इसके अलावा ट्रेन की स्पीड के हिसाब से भी ट्रैक को फायदा मिलेगा.

