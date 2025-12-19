भोपाल के लोगों के लिए जरूरी खबर: ऑनलाइन मिलेंगे मैरिज सर्टिफिकेट, ये रही प्रोसेस

Bhopal News: भोपाल में मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए अब ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे. क्योंकि भोपाल नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब घर बैठे ही मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट की जाएगी और आपको आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाएगा. इसकी पहल निगम कमिश्नर संस्कृति जैन की तरफ से की गई है. गुरुवार को हुई नगर निगम की बैठक में यह फैसला लिया गया है. इसके लिए एक प्रोसेस बनाई गई है, जिसमें लोगों को अपनी शादी से जुड़ी पूरी जानकारी डालनी होगी और उसके बाद सारी कार्रवाई पूरी जाएगी.

ऑनलाइन जारी होगा सर्टिफिकेट

भोपाल नगर निगम की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. जहां आवेदक को ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और उसके बाद संबंधित वार्ड में पदस्थ नगर निगम कर्मचारी की तरफ से ऑनलाइन अपलोडेड दस्तावेजों के आधार पंचनामा तैयार किया जाएगा और उसके बाद निगम की तरफ से कागजों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा. जिसे ऑनलाइन ही संबंधित व्यक्ति कही से भी डाउनलोड कर सकता है. ऐसे में उसे नगर निगम नहीं जाना होगा और अपने घर बैठे ही दस्तावेज मिल जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः अधूरे हाईवे पर टोल वसूली का संसद में उठा मुद्दा, दिग्विजय ने गडकरी से मांगा जवाब

ये रही आवेदन की प्रक्रिया

सबसे पहले भोपाल नगर निगम की वेबसाइट www. bmconline.gov.in जाना होगा.

सिटीजन सर्विसेज के विकल्प पर जाना होगा.

यहां आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर सभी जानकारी और दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करनी होगी.

इसके लिए 1100 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन करना होगा

जरूरी दस्तावेज

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदक को दूल्हा-दुल्हन और दोनों के माता-पिता के आधार कार्ड लगाने होंगे. शादी का कार्ड, प्रमाण पत्र. मैरिज शाखा केवल दूल्हा और दुल्हन को बुलाएगी. यहां पर सत्यापन होगा और उसके बाद 50 दिनों तक अगर किसी तरह की कोई शिकायत पेंडिंग नहीं होगी, तो फिर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा. इस प्रक्रिया को लेकर भोपाल नगर निगम कमिश्रन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की शिकायत 50 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रहनी चाहिए और जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली-मुंबई, लखनऊ-कानपुर और जयपुर से महंगा भोपाल मेट्रो का किराया...

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!