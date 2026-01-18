Advertisement
विवादों में घिरे IAS संतोष कुमार वर्मा के समर्थन में महाआंदोलन, 50 हजार से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा, सामने रखी ये मांग

IAS Santosh Verma Case: राजधानी भोपाल में IAS संतोष वर्मा के समर्थन में OBC, SC, ST वर्ग के लोग महाआंदोलन करने जा रहे हैं. जहां पर 50 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया गया है. अपाक्स संगठन का आरोप है, कि IAS संतोष वर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई एकतरफा है. वहीं संगठन की तरफ से सरकार से इन मांगों को लेकर चेतावनी दी है.

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में OBC, SC, ST वर्ग के लोग महाआंदोलन करने जा रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, अपाक्स (AJAKS/APACS) के बैनर तले OBC, SC, ST वर्ग के महासम्मेलन में प्रदेश से बड़ी संख्या में पहुंचे हैं.  बता दें कि यह महासम्मेलन भेल के दशहरा मैदान में आयोजित किया गया. जहां पर कर्मचारी संगठनों के साथ, OBC, SC, ST के कर्मचारी, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों ने भी हिस्सा लिया. 

दरअसल, अपाक्स के संरक्षक इंजीनियर भुवनेश पटेल की तरफ से प्रदेश की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. वहीं उनका कहना है कि IAS संतोष वर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई एकतरफा है. भुवनेश पटेल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी जाति, वर्ग या समाज के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि बयान का भावार्थ को समझे बिना ही दुष्प्रचार किया गया, जिससे OBC, SC, ST समाज के बीच आपसी विश्वास को ठेस पहुंची है. 

इन मांगों को लेकर होगा प्रदर्शन
1. OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण लागू किया जाए
2. पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाए
3. बैकलॉग पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए
4. सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए
5. शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, न्यायपालिका और विकास की मुख्यधारा से  OBC, SC, ST वर्ग को दूर रखने के खिलाफ न्याय की मांग करेंगे.

वहीं महाआंदोलन के आयोजकों की तरफ से सरकार को चेतावनी दी गई है, कि अगर सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने जल्द कार्रवाई का निर्णय नहीं लिया, तो आने वाले समय में आंदोलन को और बड़ा करेंगे. 

पूरा मामला क्या है?
दरअसल, हाल ही के दिनों में IAS संतोष वर्मा ने दो बड़े विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद से  कई जगह ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था और कार्रवाई की मांग की थी. वहीं प्रदेशभर में कई जगहों पर आईएएस संतोष वर्मा के पुतलों को भी फूंका गया था. इसके बाद सीएम मोहन यादव ने IAS संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लेते हुए उनकी IAS सेवा समाप्त करने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया था. वहीं इसके बाद संतोष वर्मा को कृषि विभाग से हटार जीएडी पूल में अटैच कर दिया गया, जहां उनके पास न तो कोई विभाग होगा, न कोई काम.

क्यो बोले थे IAS ?
बता दें कि अजाक्स सम्मेलन के दौरान आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि, 'जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान देता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए.' इसके अलावा, उन्होंने हाईकोर्ट पर भी गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि, 'एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज कोई और नहीं, हाईकोर्ट नहीं बनने दे रहा है…कटऑफ मार्क्स जानबूझकर कम दिए जाते हैं.'

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

 

