भोपाल के टिंबर मार्केट में आग ने मचाया 'तांडव', शोरूम जलकर खाक, आरा मशीन के कर्मचारी समेत 8 लोग घायल

Bhopal Fire News: भोपाल के पारा इलाके में स्थित टिंबर मार्केट में तड़के सुबह एक फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई. आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया. फर्नीचर की दुकान में लगी आग तेजी से फैलकर आरा मशीन तक पहुंच गई. आग बुझाने के दौरान आरा मशीन की दीवार गिर गई. जिससे 8 लोग घायल हो गए.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:26 AM IST
Fire Broke Out In Bhopal Timber Market: भोपाल के पुल पारा इलाके में स्थित टिंबर मार्केट में शनिवार तड़के लगभग पौने 3 बजे भीषण आग लग गई. आग पहले एक फर्नीचर की दुकान में लगी और देखते ही देखते फैलकर आरा मशीन तक पहुंच गई. जिसके बाद आग ने फर्नीचर की दुकान, आरा मशीन और दो अन्य स्थानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. 

आग बुझाने के दौरान आरा मशीन की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से आरा मशीन के कर्मचारी समेत 8 लोग घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, भोपाल डेकोरेशन और आरा मशीन अंजुम भाई की है. घटना स्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 4 घंटे से आग पर काबू पाने में जुटी हुई है. आग इतनी भयंकर लगी थी की दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

भोपाल डेकोरेटर शोरूम में लगी आग

घटना स्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, शनिवार तड़के लगभग 2.45 बजे फर्नीचर मार्केट स्थित भोपाल डेकोरेटर शोरूम में आग लगी, आग इतनी भीषण थी की पलक झपकते ही पास के आरा मशीन को भी अपनी चपेट में ले लिया. फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है. शोरूम में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है. 

दो महीने पहले भी लगी थी आग 

लोगों ने बताया की आग बुझाने के दौरान आरा मशीन का शेड दो बार गिर गया. इस हादसे में आरा मशीन के कर्मचारी समेत 8 लोग घायल हुए हैं. जानकारी के अनुसार, इस आरा मशीन के पास दो महीने पहले भी आग लगी थी. उस समय भी आग करीब एक घंटे तक जलती रही थी. 

