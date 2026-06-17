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मध्यप्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 29 IAS अफसरों के तबादले; भोपाल और रीवा को मिले नए कमिश्नर

MP News-मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. आदेश के तहत कई वरिष्ठ अफसरों के विभाग बदलने के साथ-साथ भोपाल और रीवा संभाग के कमिश्नर बदले गए हैं.

Written ByAnil NagarEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 17, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:32 PM IST
मध्यप्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 29 IAS अफसरों के तबादले; भोपाल और रीवा को मिले नए कमिश्नर

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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