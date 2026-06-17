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MP IAS Transfer News-मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस बड़े फेरबदल के तहत कई वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों के विभागों में बदलाव करते हुए उन्हें नई नियुक्तियां और अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं, जबिक कुछ अधिकारियों को पुराने दायित्वों से मुक्त किया गया है. कुल 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं.
कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मुकेश चन्द गुप्ता को प्रमुख सचिव, जेल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही वे ग्वालियर राजस्व मंडल के सदस्य का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे. वहीं डॉ. ई.रमेश कुमार को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के साथ-साथ राहत एवं पुनर्वास आयुक्त की महत्वपूर्ण कमान दी गई है, जिन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी देखना होगा. वहीं वरिष्ठ अधिकारी विवेक कुमार पोरवाल को प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग नियुक्त किया गया है.
संजीव सिंह को भोपाल संभाग के कमिश्नर पद से हटाकर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग बनाया गया है और उनकी जगह अब कर्मवीर शर्मा भोपाल संभाग के नए कमिश्नर होंगे. इसी तरह रीवा संभाग के कमिश्नर बाबू सिंह जामोद को अब सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि रीवा संभाग के नए कमिश्नर के रूप में श्री शीलेंद्र सिंह की नियुक्ति की गई है.
नए चेहरों को मिला मौका
इस बार हुए तबादले में कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नए चेहरों को मौका मिला है. दीपक सिंह को आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बनाया गया है, तो आलोक कुमार सिंह को मध्यप्रदेश का नया पंजीयन महीनिरीक्षण एवं अधीक्षक मुद्रांक नियुक्त किया गया है. अमित तोमर को ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक के साथ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा आयुक्त का अतिरिक्त जिम्मा मिला है, जबकि सतेन्द्र सिंह को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याम के साथ अनुसूचित जाति विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
अतिरिक्त प्रभार और प्रभारमुक्ति के आदेश
तबादला सूची में अतिरिक्त प्रभार और प्रभारमुक्ति के भी आदेश शामिल हैं. अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ कृति उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है, वहीं अनिरूद्ध मुकर्जी को पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव और पर्यावरण आयुक्त की अतिरिक्त कमान सौंपी गई है. सोनिया मीना को संस्थागत वित्त के आयुक्त सह संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. नई नियुक्तियों के बाद अशोक बर्णवाल कृषि उत्पादन आयुक्त और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे. इसके साथ ही मुकेश चन्द गुप्ता और संजीव सिंह द्वारा अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद मनीष सिंह (2009 बैच) जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से और मनीष सिंह (1997 बैच) खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त हो जाएंगे.
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