अतिरिक्त प्रभार और प्रभारमुक्ति के आदेश

तबादला सूची में अतिरिक्त प्रभार और प्रभारमुक्ति के भी आदेश शामिल हैं. अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ कृति उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है, वहीं अनिरूद्ध मुकर्जी को पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव और पर्यावरण आयुक्त की अतिरिक्त कमान सौंपी गई है. सोनिया मीना को संस्थागत वित्त के आयुक्त सह संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. नई नियुक्तियों के बाद अशोक बर्णवाल कृषि उत्पादन आयुक्त और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे. इसके साथ ही मुकेश चन्द गुप्ता और संजीव सिंह द्वारा अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद मनीष सिंह (2009 बैच) जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से और मनीष सिंह (1997 बैच) खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त हो जाएंगे.