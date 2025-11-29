'मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं...', वंदे मातरम पर मौलाना महमूद मदनी का विवादित बयान, सुप्रीम कोर्ट पर भी उठाए गंभीर सवाल

Maulana Madani On Vande Mataram: मध्य प्रदेश के भोपाल में जमीयत की गवर्निंग बॉडी बैठक के दौरान मौलाना महमूद असद मदनी के द्वारा दिए गए बयानों की अब चर्चा जोरों पर हो रही है. इस दौरान मदनी ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. कहा कि बाबरी मस्जिद व तलाक जैसे मामलों में अदालतों पर सरकार का प्रभाव साफ दिखाई देता है. मदनी ने कहा कि इबादतगाह कानून को नजरअंदाज कर ज्ञानवापी और मथुरा मामले सुने जाना चिंता की बात है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अदालत तभी ‘सुप्रीम’ कहलाने की हकदार है, जब वह संविधान की पाबंदी करे, वरना उसके फैसलों पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है.

वहीं मदनी ने मुस्लिम समुदाय को मायूसी से बचने की अपील करते हुए कहा कि निराशा किसी भी कौम के लिए जहर की तरह होती है. इसी दौरान उन्होंने जिहाद को लेकर आए दिनों फैलाई जा रही गलतफहमियों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि इस्लाम विरोधी ताकतों ने ‘लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद’ जैसे शब्दों के जरिए मुसलमानों की तौहीन की है. मदनी का कहना है कि जिहाद के कई अर्थ हैं. यह किसी हिंसा का नहीं, बल्कि इंसानियत, समाज और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का पवित्र कर्तव्य है.

जिहाद को लेकर मदनी बोले ?

मदनी ने कहा कि 'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा'. वहीं इस बयान के समर्थन में लोगों ने जमकर नारे भी लगाए. मदनी ने स्पष्ट कहा कि जिहाद कोई निजी बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसका फैसला सिर्फ शरीयत आधारित शासन कर सकता है. उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इस लिए यहां इस्लामी शासन की अवधारणा लागू नहीं होती है. ऐसे में जिहाद को विवाद का मुद्दा बनाना बेकार है. वहीं आगे कहा कि समुदाय को इन हालातों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए.

वंदे मातरम पर क्या बोले मदनी?

इतना ही नहीं मदनी ने वंदे मातरम को लेकर भी विवादित बयान दिया है. उन्होंने कि किसी भी नारे या गीत को किसी कौम के पर थोपा नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि 'मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, जबकि जिंदा कौमें हालात का मुकाबला करती हैं.' हालांकि, मदनी के वंदे मातरम पर दिए गए बयान पर कई मुस्लिम संगठन सहमत नहीं दिखा रहे हैं. जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर विवाद खड़ा करना तर्कहीन है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने विश्वास और तरीके से देशप्रेम व्यक्त करने का अधिकार है. किसी नारे को थोपना सही नहीं है.

(रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल)

