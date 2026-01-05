Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3064035
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

गर्लफ्रेंड की बेरुखी नहीं सह सका MBBS छात्र, 5वीं मंजिल से लगा दी छलांग, इग्नोर करने से डिप्रेशन में था

Bhopal News: भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र स्थित प्रीमियम टावर कॉलोनी में एक MBBS छात्र ने आत्महत्या कर ली. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि छात्र पिछले तीन महीनों से मानसिक तनाव में था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गर्लफ्रेंड की बेरुखी नहीं सह सका MBBS छात्र, 5वीं मंजिल से लगा दी छलांग, इग्नोर करने से डिप्रेशन में था

MBBS Student jumped In Bhopal: राजधानी भोपाल से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां कोलार थाना क्षेत्र की प्रीमियम टावर कॉलोनी में रहने वाले एक MBBS छात्र ने आत्महत्या कर ली. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पता चला कि छात्र पिछले तीन महीनों से मानसिक तनाव से जूझ रहा था. पुलिस के मुताबिक, छात्र अपनी एक महिला दोस्त (गर्लफ्रेंड) के व्यवहार से बहुत परेशान था. माना जा रहा है कि लगातार अनदेखी और बातचीत की कमी के कारण वह डिप्रेशन में चला गया था.

 5वीं मंजिल से कूदकर दी जान
कोलार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेजा और शुरुआती सबूत इकट्ठा किए. पुलिस की शुरुआती जांच और छात्र के करीबी लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, आत्महत्या का कारण प्रेम संबंध और मानसिक तनाव माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि छात्र अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते को लेकर परेशान था. पिछले तीन महीनों से उसकी महिला दोस्त उसे लगातार नज़रअंदाज़ कर रही थी, जिससे वह गहरे डिप्रेशन में चला गया था. शनिवार सुबह अपने फ्लैट की बालकनी से कूदने के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और रविवार शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: भोपाल में शराब पीने से रोका तो बदमाशों का तांडव, महिला का सिर फोड़ा, युवक की तोड़ी पसलियां; जिंदा जला बकरा

Add Zee News as a Preferred Source

 

कोलार थाना पुलिस कर रही मामले की जांच
पुलिस के मुताबिक मृतक 21 साल का था और LN मेडिकल कॉलेज में MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट था. वह प्रीमियम टावर फेज-1 की पांचवीं मंजिल पर तीन दूसरे स्टूडेंट्स के साथ किराए के फ्लैट में रहता था. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या स्टूडेंट ने मरने से पहले कोई सुसाइड नोट छोड़ा था या सोशल मीडिया पर कोई मैसेज पोस्ट किया था. यह घटना युवाओं में बढ़ते मानसिक तनाव और इमोशनल इनसिक्योरिटी को दिखाती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
गर्लफ्रेंड की बेरुखी नहीं सह सका MBBS छात्र, 5वीं मंजिल से लगा दी छलांग
narshingpur SDM office
नरसिंहपुर में बड़ी अनहोनी टली, SDM दफ्तर की दहलीज तक पहुंची आग...
vidisha news
विदिशा में सिर्फ 10 मिनट में 20 लाख की चोरी, 10 किलो चांदी और 10 तोला सोना लेकर फरार
Ambagarh Chowki murder
बेटे की हत्या कर जंगल में छिपा पिता, सुबह पेड़ से लटकती मिली लाश, दिल दलाने वाला केस
orchha news
देश की बड़ी e-commerce कंपनी का फ्रॉड, कस्टमर ने मंगाया तौल कांटा, लेकिन निकली रद्दी
indore news
इंदौर त्रासदी के बाद एक्शन में सरकार, सीएम के निर्देश पर अचानक बैठक, जानिए अपडेट
mp school news today
शीतलहर से ठिठुरा मध्य प्रदेश! ठंड-कोहरा के चलते इन जिलों में स्कूल बंद, देखें लिस्ट
MP government news
एमपी में बदल जाएंगे 25 साल पुराने नियम! इन कर्मचारियों को मिलेगा इसका सीधा फायदा
Sagar water tank news
धोती कुर्ते में विधायक..शूट बूट में आयुक्त, आखिर पानी की टंकी में क्यों उतरे दोंनों?
tikamgarh news
दुकान मालिक ने ग्राहक पर बरसाए जोरदार चांटे, एक के बाद एक जड़े अनगिनत थप्पड़