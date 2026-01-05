गर्लफ्रेंड की बेरुखी नहीं सह सका MBBS छात्र, 5वीं मंजिल से लगा दी छलांग, इग्नोर करने से डिप्रेशन में था

MBBS Student jumped In Bhopal: राजधानी भोपाल से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां कोलार थाना क्षेत्र की प्रीमियम टावर कॉलोनी में रहने वाले एक MBBS छात्र ने आत्महत्या कर ली. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पता चला कि छात्र पिछले तीन महीनों से मानसिक तनाव से जूझ रहा था. पुलिस के मुताबिक, छात्र अपनी एक महिला दोस्त (गर्लफ्रेंड) के व्यवहार से बहुत परेशान था. माना जा रहा है कि लगातार अनदेखी और बातचीत की कमी के कारण वह डिप्रेशन में चला गया था.

5वीं मंजिल से कूदकर दी जान

कोलार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेजा और शुरुआती सबूत इकट्ठा किए. पुलिस की शुरुआती जांच और छात्र के करीबी लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, आत्महत्या का कारण प्रेम संबंध और मानसिक तनाव माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि छात्र अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते को लेकर परेशान था. पिछले तीन महीनों से उसकी महिला दोस्त उसे लगातार नज़रअंदाज़ कर रही थी, जिससे वह गहरे डिप्रेशन में चला गया था. शनिवार सुबह अपने फ्लैट की बालकनी से कूदने के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और रविवार शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

कोलार थाना पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस के मुताबिक मृतक 21 साल का था और LN मेडिकल कॉलेज में MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट था. वह प्रीमियम टावर फेज-1 की पांचवीं मंजिल पर तीन दूसरे स्टूडेंट्स के साथ किराए के फ्लैट में रहता था. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या स्टूडेंट ने मरने से पहले कोई सुसाइड नोट छोड़ा था या सोशल मीडिया पर कोई मैसेज पोस्ट किया था. यह घटना युवाओं में बढ़ते मानसिक तनाव और इमोशनल इनसिक्योरिटी को दिखाती है.

