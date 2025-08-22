तुर्की से चल रहा था भोपाल में नशे का व्यापार, 92 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2891726
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

तुर्की से चल रहा था भोपाल में नशे का व्यापार, 92 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा

Bhopal MD Drug Factory: भोपाल के जगदीशपुरा इलाके में मिली ड्रग फैक्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ है, बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री तुर्की से संचालित की जा रही थी. यहां से 92 करोड़ की एमडी ड्रग्स मिली थी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तुर्की से संचालित हो रही थी भोपाल की ड्रग फैक्ट्री
तुर्की से संचालित हो रही थी भोपाल की ड्रग फैक्ट्री

MP News: भोपाल में ड्रग्स के तार तुर्की से जुड़े हुए थे. राजधानी के जगदीशपुरा में पकड़ी गई एमडी ड्रग फैक्ट्री का संचालन तुर्की से चल रहा था, इस बात का खुलासा डीआरआई की तरफ से किया गया है. बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री को चलाने की जिम्मेदारी अशोकनगर जिले के फैसल कुरैशी के पास थी, जिसे फैक्ट्री का संचालन कराने से पहले गुजरात में ट्रेनिंग दिलाई गई थी. वहीं हवाला से लेकर फैक्ट्री संचालित करने का काम तुर्की में बैठे तस्कर सलीम उर्फ इस्माइल उर्फ डोला के पास था, जिसमें उसके कई साथी और परिजन भी जुड़े हुए थे. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय तार जुड़ने के बाद अब इस मामले में एक्शन और तेज होगा. 

दाऊद इब्राहिम गैंग से भी संपर्क की बात 

भोपाल के जगदीशपुर में ड्रग फैक्ट्री संचालित कर रहे तस्कर सलीम पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है. वहीं फैक्ट्री से जब्त हुआ 61.20 किलो मेफेड्रोन, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए बताई गई है. 16 अगस्त को डीआरआई की छापेमारी में यह खेप बरामद हुई थी, जांच में पता चला कि ड्रग सिंडिकेट तुर्किये से ऑपरेट हो रहा था और इसके लिए भारत में पुराना आपराधिक नेटवर्क उपयोग में लाया गया. सलीम ने भारत में नेटवर्क फैलाने के लिए दाऊद इब्राहिम के पुराने संपर्कों का सहारा लिया और मुंबई-गुजरात से कच्चे केमिकल्स मंगवाए जाते थे. 

ये भी पढ़ेंः भोपाल में गिरी ‘मछली’ की कोठी, 25 करोड़ की इमारत पर चला बुलडोजर, किया था अवैध कब्जा

लंबा था पूरा नेटवर्क 

सलीम ने गुजरात की एक फार्मा कंपनी में काम कर चुके अशोकनगर के निवासी फैसल को ट्रेनिंग देकर इस धंधे में जोड़ा और फैसल ने आगे बढ़ते हुए विदिशा जिले के गंजबासौदा में रहने वाले रज्जाक खान को भी शामिल किया किया था और फिर इस फैक्ट्री को चलाना शुरू किया. ड्रग फैक्ट्री को जिस मकान में संचालित किया जा रहा था वह पिछले 7 सालों से बंद था. लेकिन फैक्ट्री चालू करने से पहले वहां 1 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन जोड़ दिया गया, इस मामले में ईटखेड़ी पुलिस ने दो आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों को जेल भेजा है. एफआईआर जूनियर इंजीनियर राजेश यादव की तरफ से दर्ज कराई गई है. 

अलग-अलग जगह भेजा जाना था यह ड्रग 

बताया जा रहा है कि भोपाल की इस फैक्ट्री से ड्रग बनाकर उसे अलग-अलग राज्यों में भेजने की प्लानिंग थी, इसके अलावा इसे मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर सप्लाई करने की तैयारी थी. पुलिस इस मामले में गिरफ्त में आए लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं. वहीं पुलिस इस नेटवर्क में शामिल सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश में है, ताकि पूरा खुलासा किया जा सके. 

ये भी पढ़ेंः भोपाल में युवक ने पार की सारी हदें, बकरी के साथ की अश्लील हरकत! FIR दर्ज

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

bhopal md drug factorymp newsbhopal news

Trending news

MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
damoh
दमोह में प्रॉपर्टी ब्रोकर और सरकारी ठेकेदार के गुटों में हिंसक झड़प, बीच सड़क पर मार
seoni
अयोध्या जाने के लिए भाजपा विधायक ने किराए पर ली पूरी ट्रेन,आज करेंगे रामलला के दर्शन
mp news
MP में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 9 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर,देखें लिस्ट
indore news
मां ने ही ली डेढ़ महीने के बेटे की जान, मासूम का रेता गला, जम्मू में हुआ था जन्म
chhatarpur news
लोन की रकम बनी खून की कीमत, किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या की, बेटी पर भी हमला
indore news
प्रेमिका के साथ रहने की चाहत में पति बना कातिल,कॉन्ट्रैक्ट किलर देकर पत्नी की हत्या
Raisen News
जुगाड़ की हद पार! बिजली के लिए गांववालों ने लगाया अपना ट्रांसफार्मर; मामला वायरल
Panna news
एंबुलेंस नहीं आई, बस बन गई चलती-फिरती डिलीवरी रूम! ड्राइवर-कंडक्टर ने बचाई जान
mp news
प्यार में मिला धोखा, युवती ने प्रेमी के घर की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, बच गई जान
;