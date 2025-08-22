तुर्की से चल रहा था भोपाल में नशे का व्यापार, 92 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा

MP News: भोपाल में ड्रग्स के तार तुर्की से जुड़े हुए थे. राजधानी के जगदीशपुरा में पकड़ी गई एमडी ड्रग फैक्ट्री का संचालन तुर्की से चल रहा था, इस बात का खुलासा डीआरआई की तरफ से किया गया है. बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री को चलाने की जिम्मेदारी अशोकनगर जिले के फैसल कुरैशी के पास थी, जिसे फैक्ट्री का संचालन कराने से पहले गुजरात में ट्रेनिंग दिलाई गई थी. वहीं हवाला से लेकर फैक्ट्री संचालित करने का काम तुर्की में बैठे तस्कर सलीम उर्फ इस्माइल उर्फ डोला के पास था, जिसमें उसके कई साथी और परिजन भी जुड़े हुए थे. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय तार जुड़ने के बाद अब इस मामले में एक्शन और तेज होगा.

दाऊद इब्राहिम गैंग से भी संपर्क की बात

भोपाल के जगदीशपुर में ड्रग फैक्ट्री संचालित कर रहे तस्कर सलीम पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है. वहीं फैक्ट्री से जब्त हुआ 61.20 किलो मेफेड्रोन, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए बताई गई है. 16 अगस्त को डीआरआई की छापेमारी में यह खेप बरामद हुई थी, जांच में पता चला कि ड्रग सिंडिकेट तुर्किये से ऑपरेट हो रहा था और इसके लिए भारत में पुराना आपराधिक नेटवर्क उपयोग में लाया गया. सलीम ने भारत में नेटवर्क फैलाने के लिए दाऊद इब्राहिम के पुराने संपर्कों का सहारा लिया और मुंबई-गुजरात से कच्चे केमिकल्स मंगवाए जाते थे.

लंबा था पूरा नेटवर्क

सलीम ने गुजरात की एक फार्मा कंपनी में काम कर चुके अशोकनगर के निवासी फैसल को ट्रेनिंग देकर इस धंधे में जोड़ा और फैसल ने आगे बढ़ते हुए विदिशा जिले के गंजबासौदा में रहने वाले रज्जाक खान को भी शामिल किया किया था और फिर इस फैक्ट्री को चलाना शुरू किया. ड्रग फैक्ट्री को जिस मकान में संचालित किया जा रहा था वह पिछले 7 सालों से बंद था. लेकिन फैक्ट्री चालू करने से पहले वहां 1 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन जोड़ दिया गया, इस मामले में ईटखेड़ी पुलिस ने दो आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों को जेल भेजा है. एफआईआर जूनियर इंजीनियर राजेश यादव की तरफ से दर्ज कराई गई है.

अलग-अलग जगह भेजा जाना था यह ड्रग

बताया जा रहा है कि भोपाल की इस फैक्ट्री से ड्रग बनाकर उसे अलग-अलग राज्यों में भेजने की प्लानिंग थी, इसके अलावा इसे मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर सप्लाई करने की तैयारी थी. पुलिस इस मामले में गिरफ्त में आए लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं. वहीं पुलिस इस नेटवर्क में शामिल सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश में है, ताकि पूरा खुलासा किया जा सके.

