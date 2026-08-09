/भोपाल में 15 अगस्त समेत इन खास दिनों पर बंद रहेंगी मीट दुकानें, नियम तोड़ा तो खैर नहीं, जानें पूरी लिस्ट

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भोपाल नगर निगम ने राष्ट्रीय मौकों और आने वाले बड़े धार्मिक त्योहारों के दौरान शहर में साफ-सफाई, व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए मांस की बिक्री पर रोक लगाने का एक अहम आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत भोपाल नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली मांस की सभी दुकानें आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर पूरी तरह से बंद रहेंगी. नगर निगम प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अगर कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया या दुकान खोलकर मीट बेचते पकड़ा गया तो उसका व्यापार लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा. लाइसेंस रद्द करने के अलावा नियमों के अनुसार कड़ी पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी और इसके नतीजों के लिए संबंधित मांस विक्रेता ही पूरी तरह जिम्मेदार होगा.
15 अगस्त समेत इन खास दिनों पर बंद रहेंगी मीट दुकानें
नगर निगम ने न केवल 15 अगस्त को बल्कि आने वाले कई धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहारों पर भी मांस की दुकानें बंद रखने का फैसला किया है. जारी आदेश के अनुसार जन्माष्टमी (4 सितंबर), गणेश चतुर्थी (14 सितंबर), डोल ग्यारस (22 सितंबर), अनंत चतुर्दशी (25 सितंबर), गांधी जयंती (2 अक्टूबर) और महर्षि वाल्मीकि जयंती (26 अक्टूबर) को मांस की दुकानें बंद रहेंगी. इस आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तय त्योहारों और राष्ट्रीय दिनों के दौरान नगर निगम की सीमा में मांस की बिक्री पर रोक रहे. नगर निगम ने सभी संबंधित दुकानदारों से आदेश का पालन करने की अपील की है. आदेश का उल्लंघन करने वालों को लाइसेंस से जुड़ी कार्रवाई के अलावा कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है.
महाकाल की दूसरी सवारी से पहले पुलिस की विशेष तैयारी
इस बीच, सावन के पवित्र महीने में उज्जैन में सोमवार 10 अगस्त को दूसरी सवारी निकाली जाएगी. भक्तों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए पुलिस ने मुख्य पालकी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सवारी के रास्ते को साफ़ और सुलभ बनाए रखने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं. इन तैयारियों के तहत, शनिवार को पुलिस लाइन्स परेड ग्राउंड में रस्सा पार्टी के साथ एक विशेष रिहर्सल की गई. रिहर्सल के दौरान पुलिसकर्मियों ने भीड़भाड़ और दबाव जैसी वास्तविक स्थितियों का अभ्यास किया जो आमतौर पर शोभायात्रा के दौरान पैदा होती हैं. बड़ी संख्या में अधिकारियों को सादे कपड़ों में भक्तों की भीड़ की भूमिका निभाने के लिए तैनात किया गया था.
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