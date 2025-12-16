Advertisement
भोपाल में अगले महीने 2 दिन नहीं बिकेगा मांस, जानें क्यों सभी दुकानें रहेंगी बंद; नियम तोड़ने पर लाइसेंस होगा निरस्त

Bhopal News: भोपाल नगर निगम ने अगले महीने दो दिन मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. इन दोनों दिनों में भोपाल नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी मांस की दुकानें बंद रहेंगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 16, 2025, 12:54 PM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: राजधानी भोपाल में अगले महीने दो दिनों के लिए मांस की बिक्री पर पूरी तरह बैन रहेगा. भोपाल नगर निगम की सीमा में सभी मांस की दुकानें गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, 30 जनवरी को बंद रहेंगी. नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार बैन का उल्लंघन करने पर दोषी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी.

अगले महीने 2 दिन नहीं बिकेगा मांस
दरअसल, अगले महीने जनवरी में दो खास तारीखों पर भोपाल में मांस की बिक्री पूरी तरह से बैन रहेगी. भोपाल नगर निगम (BMC) ने एक ऑर्डर जारी कर साफ किया है कि शहर की सभी मांस की दुकानें 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 30 जनवरी (महात्मा गांधी की पुण्यतिथि) को बंद रहेंगी. यह बैन नगर निगम की सीमा के अंदर आने वाली सभी दुकानों पर लागू होगा. यह फैसला इन राष्ट्रीय छुट्टियों और याद के दिनों का सम्मान करने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए लिया गया है.

नियम तोड़ने पर लाइसेंस होगा निरस्त
नगरपालिका प्रशासन ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है. आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार इन दो तय दिनों में मांस बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी. इस आदेश के ज़रिए प्रशासन ने सभी मांस विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे शहर में व्यवस्था और राष्ट्रीय सम्मान बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करें. यह फैसला गणतंत्र दिवस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर शहर में शांति, अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है. नगर निगम ने सभी दुकानदारों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है.

