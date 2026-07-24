NEET एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़, MP में डॉक्टर बनना आसान; मेधावी छात्रों के लिए एक-तिहाई घटेगी फीस

इस नए फैसले के बाद वर्ष 2026 में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में मेरिट वाले छात्रों के लिए कुल सीटों का दायरा बढ़कर 4,520 हो गया है. इतना ही नहीं, निजी कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे के तहत होने वाले दाखिलों में भी पारदर्शिता लाने के लिए अब सीधी नीट मेरिट और राज्य स्तरीय काउंसलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार के इस कदम से मध्य प्रदेश के मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एस्पिरेंट्स को भारी-भरकम फीस दिए बिना डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा और उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी भी काफी हद तक खत्म होगी.