NEET एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़, MP में डॉक्टर बनना आसान; मेधावी छात्रों के लिए एक-तिहाई घटेगी फीस

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मध्य प्रदेश में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को दोहरा लाभ देते हुए न सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि मेधावी छात्रों के लिए पढ़ाई का खर्च यानी फीस में भी करीब एक-तिहाई (33%) तक की कटौती करने की तैयारी कर ली है. इससे अब कम फीस में अधिक से अधिक होनहार युवाओं को अपने ही प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीट मिल सकेगी.
इस नए फैसले के बाद वर्ष 2026 में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में मेरिट वाले छात्रों के लिए कुल सीटों का दायरा बढ़कर 4,520 हो गया है. इतना ही नहीं, निजी कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे के तहत होने वाले दाखिलों में भी पारदर्शिता लाने के लिए अब सीधी नीट मेरिट और राज्य स्तरीय काउंसलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार के इस कदम से मध्य प्रदेश के मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एस्पिरेंट्स को भारी-भरकम फीस दिए बिना डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा और उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी भी काफी हद तक खत्म होगी.
बढ़ी हुई सीट संख्या और कम फीस का दोहरा लाभ
सीट बढ़ोतरी के कारण नीट परीक्षा में मेरिट स्टूडेंट्स को अधिक संख्या में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा. इससे मेरिट में आए नीट एस्पिरेंट को प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी हुई सीट संख्या और कम फीस का दोहरा लाभ मिल सकेगा. वहीं, मैनेजमेंट कोटे के तहत स्टूडेंट्स का एडमिशन नीट मेरिट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली काउंसलिंग के माध्यम से होगा.
वर्ष 2026 में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों के लिए सीटें बढ़ाई
मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2026 में मेडिकल कॉलेजों में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों के लिए सीटें बढ़ाई गई हैं. जहां वर्ष 2023 में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कुल उपलब्ध सीटें 4675 थीं, इनमें से सरकारी कॉलेजों में 2275 सीटें और निजी कॉलेजों में 2400 सीटें उपलब्ध थीं. इनमें से मेरिट विद्यार्थियों के लिए कुल 4315 सीटें निश्चित की गई थीं, जिसमें सरकारी कॉलेजों में 2215 और निजी कॉलेजों में 2040 सीटें रखी गई थीं.
वर्ष 2026 में इनमें बढ़ोतरी करने पर मेडिकल कॉलेजों में कुल उपलब्ध सीटें 6020 हुईं, जिसमें सरकारी कॉलेजों में 3020 और निजी कॉलेजों में 3000 सीटें उपलब्ध रखी गईं. इस प्रकार वर्ष 2026 में मेरिट विद्यार्थियों के लिए कुल 4520 सीटें उपलब्ध रखी गईं, जिनमें सरकारी कॉलेजों में 3020 और निजी कॉलेजों में 1500 सीटें मेरिट विद्यार्थियों के लिए तय की गई.