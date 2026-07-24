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NEET एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़, MP में डॉक्टर बनना आसान; मेधावी छात्रों के लिए एक-तिहाई घटेगी फीस

डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर है. नीट मेरिट में स्थान पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश में मेडिकल शिक्षा सस्ती होने जा रही है. मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स की फीस में एक-तिहाई की कमी होने के आसार हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 24, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:05 PM IST
NEET एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़, MP में डॉक्टर बनना आसान; मेधावी छात्रों के लिए एक-तिहाई घटेगी फीस

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