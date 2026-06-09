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MP में कांग्रेस को बड़ा झटका! मीनाक्षी नटराजन ने छिपाया क्रिमिनल रिकॉर्ड, राज्यसभा नामांकन रद्द

मध्य प्रदेश में कांग्रेस राज्यसभा की इकलौती सीट को हर हाल में जीतना चाहती थी, लेकिन निर्वाचन कानून के मुताबिक उम्मीदवार को अपने खिलाफ लंबित हर आपराधिक मामले की जानकारी नामांकन हलफनामे में देनी होती है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 09, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:09 PM IST
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