Meenakshi Natarajan Rajya Sabha Nomination Cancelled: मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और विधायकों को एकजुट रखने जुटी पार्टी की इकलौती उम्मीद खत्म हो गई है. राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है. बताया जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन फॉर्म में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी कथित तौर पर छिपाई थी. अदालती दस्तावेजों से इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन सामने आने के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नामांकन रद्द हो गया है. बता दें कि बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद नामांकन रिटर्निंग अफसर ने निरस्त कर दिया है.