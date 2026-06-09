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Meenakshi Natarajan Rajya Sabha Nomination Cancelled: मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और विधायकों को एकजुट रखने जुटी पार्टी की इकलौती उम्मीद खत्म हो गई है. राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है. बताया जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन फॉर्म में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी कथित तौर पर छिपाई थी. अदालती दस्तावेजों से इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन सामने आने के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नामांकन रद्द हो गया है. बता दें कि बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद नामांकन रिटर्निंग अफसर ने निरस्त कर दिया है.
मामले का पूरा घटनाक्रम: कब क्या हुआ?
11 मई 2025 (अपराध की तारीख): शिकायतकर्ता ए. श्रीलता की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया.
20 अगस्त 2025 (शिकायत दर्ज): ए. श्रीलता ने हैदराबाद की 'फोर्थ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट' की अदालत में मीनाक्षी नटराजन (अभियुक्त नंबर 4) और अन्य के खिलाफ मुख्य याचिका (Complaint No. of 2025) दायर की. इसमें नटराजन पर BNS Act की धारा 356, 61, 45, 46, 351(2), 3(5) और 79 के तहत आरोप लगाए गए हैं.
17 सितम्बर 2025 (न्यायिक समन जारी): माननीय अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मीनाक्षी नटराजन को 'नोटिस टू रेस्पोंडेंट' जारी किया. इस समन में उन्हें निजी तौर पर अदालत में पेश होने और अपना जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया गया था.
24 अक्टूबर 2025 (नटराजन का जवाब): मीनाक्षी नटराजन की ओर से उनके वकील ने अदालत में एक जवाबी हलफनामा (Counter) पेश किया. इस जवाब में उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए पूरी शिकायत को "राजनीतिक विद्वेष" से प्रेरित बताया और इसे खारिज करने की मांग की.
17 नवम्बर 2025 (सुनवाई की तारीख): अदालत ने मामले को खारिज नहीं किया, बल्कि सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जो आज भी जारी है.
क्यों रद्द हुआ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन?
मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस इकलौती सीट को हर हाल में जीतना चाहती थी, लेकिन निर्वाचन कानून के मुताबिक उम्मीदवार को अपने खिलाफ लंबित हर आपराधिक मामले की जानकारी नामांकन हलफनामे में देनी होती है. यह मामला 2025 से चल रहा है और मीनाक्षी नटराजन इसमें 'अभियुक्त' के तौर पर अदालत में जवाब भी दे चुकी हैं, इसलिए इसे 'अनजाने में हुई चूक' नहीं कहा जा सकता. निर्वाचन अधिकारी ने मीनाक्षी को इस मामले की जानकारी को छिपाने का दोषी पाया, नामांकन को रद्द कर दिया. इसके बाद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रेस से बाहर हो गई है.
क्या निर्विरोध निर्वाचित होंगे बीजेपी के तीनों उम्मीदवार?
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश की राज्यसभा की तीसरी सीट का चुनावी समीकरण बदल गया है. अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना मजबूत हो गई है. बता दें कि बीजेपी ने तरुण चुघ रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है.