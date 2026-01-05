Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3064033
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

बजट मंजूर, टेंडर तैयार फिर भी अटकीं परियोजनाएं, 4667 करोड़ के NH पर दिल्ली में हाई लेवल बैठक, MP के मंत्री और अफसर देंगे जवाब

National Highway MP: आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ दिल्ली में सीएम मोहन यादव और मंत्री राकेश सिंह की अहम बैठक होगी. इस बैठक में  4667 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 सड़क परियोजाओं पर चर्चा की जाएगी, जो टेंडर होने के बावजूद भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की अनुमति न मिलने के कारण अटकी हुई है. बैठक में इन बाधाओं को दूर कर नेशनल हाईवे नेटवर्क को रफ्तार देने पर भी मंथन किया जाएगा.

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बजट मंजूर, टेंडर तैयार फिर भी अटकीं परियोजनाएं, 4667 करोड़ के NH पर दिल्ली में हाई लेवल बैठक, MP के मंत्री और अफसर देंगे जवाब

Delhi High Level Meeting: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मध्यप्रदेश की सड़क परियोजनाओं को लेकर पत्र लिखे जाने के बाद आज इस मुद्दे पर अहम बैठक होने जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव और लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे. प्रदेश में करीब 4667 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 सड़क परियोजाएं अब तक जमीन पर नहीं उतर सकी हैं. 

इन परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन भूमि अधिग्रहण और वन विभाग से जरूरी अनुमती नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. आज होने वाली इस बैठक में इस परियोजनाओं को लेकर आ रही अड़चनों को दूर करने के उपायों पर विस्तार से विचार किया जाएगा. इसके साथ ही मध्यप्रदेश से जुड़े अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है.

सड़क बुनियादी ढांचे के विस्तार को मिलेगी नई दिशा

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकार को तेज करने के उद्देश्य से आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. यह बैठक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में होगी. शाम 5 बजे भारत मंडपम, नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में प्रदेश में चल रही  और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीझा की जाएगी. सीएम मे कहा कि इस चर्चा से केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी समन्वय और अधिक सशक्त होगा, जिससे सड़क बुनियादी ढांचे के विस्तार को नई दिशा मिलेगी.

मंत्री राकेश सिंह भी होंगे बैठक में शामिल 

समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अधिकारी शामिल होंगे.

61 परियोजनाएं पर काम जारी

मध्यप्रदेश में इस समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण (NHI) के तहत 33 और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय लोक निर्माण विभाग (MoRTH PWD) के अंतर्गत 28 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इस तरह प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी कुल 61 परियोजनाएं फिलहाल क्रियान्वयन के चरण में है.  समीक्षा बैठक में वर्ष 2026-26 की वार्षिक योजना के तहत प्रस्तावित और प्रगतिरत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी. वर्तमान में मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 9300 किलोमीटर से अधिक है. इसके साथ ही बैठक में प्रदेश की भावी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाओं पर भी मंथन किया जाएगा, ताकि सड़क कनेक्टिविटी को और अधिक व्यापक, सुरक्षित और आधुनिक बनाया जा सके.

ये भी पढ़ें : विदिशा में सिर्फ 10 मिनट में 20 लाख की चोरी, 10 किलो चांदी और 10 तोला सोना लेकर फरार हुए चोर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

cm mohan yadavMinister Rakesh Singhbhopal newsNitin Gadkari

Trending news

bhopal news
गर्लफ्रेंड की बेरुखी नहीं सह सका MBBS छात्र, 5वीं मंजिल से लगा दी छलांग
narshingpur SDM office
नरसिंहपुर में बड़ी अनहोनी टली, SDM दफ्तर की दहलीज तक पहुंची आग...
vidisha news
विदिशा में सिर्फ 10 मिनट में 20 लाख की चोरी, 10 किलो चांदी और 10 तोला सोना लेकर फरार
Ambagarh Chowki murder
बेटे की हत्या कर जंगल में छिपा पिता, सुबह पेड़ से लटकती मिली लाश, दिल दलाने वाला केस
orchha news
देश की बड़ी e-commerce कंपनी का फ्रॉड, कस्टमर ने मंगाया तौल कांटा, लेकिन निकली रद्दी
indore news
इंदौर त्रासदी के बाद एक्शन में सरकार, सीएम के निर्देश पर अचानक बैठक, जानिए अपडेट
mp school news today
शीतलहर से ठिठुरा मध्य प्रदेश! ठंड-कोहरा के चलते इन जिलों में स्कूल बंद, देखें लिस्ट
MP government news
एमपी में बदल जाएंगे 25 साल पुराने नियम! इन कर्मचारियों को मिलेगा इसका सीधा फायदा
Sagar water tank news
धोती कुर्ते में विधायक..शूट बूट में आयुक्त, आखिर पानी की टंकी में क्यों उतरे दोंनों?
tikamgarh news
दुकान मालिक ने ग्राहक पर बरसाए जोरदार चांटे, एक के बाद एक जड़े अनगिनत थप्पड़