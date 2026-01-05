बजट मंजूर, टेंडर तैयार फिर भी अटकीं परियोजनाएं, 4667 करोड़ के NH पर दिल्ली में हाई लेवल बैठक, MP के मंत्री और अफसर देंगे जवाब

Delhi High Level Meeting: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मध्यप्रदेश की सड़क परियोजनाओं को लेकर पत्र लिखे जाने के बाद आज इस मुद्दे पर अहम बैठक होने जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव और लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे. प्रदेश में करीब 4667 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 सड़क परियोजाएं अब तक जमीन पर नहीं उतर सकी हैं.

इन परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन भूमि अधिग्रहण और वन विभाग से जरूरी अनुमती नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. आज होने वाली इस बैठक में इस परियोजनाओं को लेकर आ रही अड़चनों को दूर करने के उपायों पर विस्तार से विचार किया जाएगा. इसके साथ ही मध्यप्रदेश से जुड़े अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है.

सड़क बुनियादी ढांचे के विस्तार को मिलेगी नई दिशा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकार को तेज करने के उद्देश्य से आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. यह बैठक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में होगी. शाम 5 बजे भारत मंडपम, नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीझा की जाएगी. सीएम मे कहा कि इस चर्चा से केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी समन्वय और अधिक सशक्त होगा, जिससे सड़क बुनियादी ढांचे के विस्तार को नई दिशा मिलेगी.

मंत्री राकेश सिंह भी होंगे बैठक में शामिल

समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अधिकारी शामिल होंगे.

61 परियोजनाएं पर काम जारी

मध्यप्रदेश में इस समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण (NHI) के तहत 33 और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय लोक निर्माण विभाग (MoRTH PWD) के अंतर्गत 28 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इस तरह प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी कुल 61 परियोजनाएं फिलहाल क्रियान्वयन के चरण में है. समीक्षा बैठक में वर्ष 2026-26 की वार्षिक योजना के तहत प्रस्तावित और प्रगतिरत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी. वर्तमान में मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 9300 किलोमीटर से अधिक है. इसके साथ ही बैठक में प्रदेश की भावी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाओं पर भी मंथन किया जाएगा, ताकि सड़क कनेक्टिविटी को और अधिक व्यापक, सुरक्षित और आधुनिक बनाया जा सके.

