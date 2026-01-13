अब बेसहारा मवेशियों और स्ट्रीट डॉग के आतंक का होगा दी एंड, भोपाल-इंदौर समेत 6 शहरों में आवारा जानवरों के खिलाफ होगा एक्शन

Mega Plan to make MP Rabies Free: मध्य प्रदेश में बेसहारा मवेशियों और आवारा कुत्तों के बढ़ते आंतक को समाप्त करने के लिए सरकार नए पहल पर काम करने जा रही है. इस पहल के तहत मध्य प्रदेश के 6 शहर- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और रतलाम को पूरी तरह से रेबीज मुक्त करने का लक्षय है. नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार SOP में कहा गया है कि अब ना ही आम इंसान की सुरक्षा से समझौता होगा ना ही बेजुबानों को यूं ही सड़कों पर छोड़ा जाएगा.

आवारा कुत्तों के खिलाफ डेथ वारंट

प्रदेश में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए सरकार ने सख्त निर्णय लिया है. इन आवारा कुत्तों की वजह से कई मासूम और निर्दोश लोगों की जान तक जा चुकी है. ऐसे में अब सरकार ने मध्य प्रदेश को रेबीज मुक्त यानी की आवारा कुत्तों के आंतक को समाप्त करने का फैसला लिया है. स्ट्रीट डॉग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और लोगो के आक्रोश के बीच नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने SOP तैयार किया है जो आने वाले दिनों में प्रदेश की दशा बदलेगी.

डराने वाले आंकड़े

एमपी सरकार की तरफ से ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया है. आवारा कुत्तों के काटने से हजारों लोगों की जान गई है. 2025 के शुरूआती 6 महीने में प्रदेश के कोने-कोने से डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं. मात्र 6 महीने में लगभग 14 हजार निर्दोष खूंखार कुत्तों का शिकार बने हैं. आने वाले समय में फिर से ऐसी तस्वीर न देखनी पड़े इसके लिए सरकार अब और सतर्क हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूल कॉलेज अस्पताल के पास बाउंड्री

तैयार SOP में स्पष्ट कहा गया है कि स्कूल कॉलेज अस्पताल रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक और संवेदनशील इलाकों को बेसहारा जानवर और आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करना है. इसके लिए इन एरिया को सेफ जोन बनाने के लिए यहां बाउंड्रीवाल खड़ी की जाएगी ताकी इस जोन में किसी भी बेसहारा जानवर और आवारा कुत्तों का प्रवेश न हो सके. ऐसे इलाकों को चिंहित किया जा रहा है.

इसके अलावा इन बेसहारा जानवरों को शेल्टर होम्स का रास्ता दिखाया जाएगा ताकी सड़कों पर आतंक मचाने की बजाय इन्हें एक व्यवस्थित ठिकाना मिल सके.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.