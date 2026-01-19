गैस त्रासदी के पीड़ितों की यादें संजोएगी सरकार: हिरोशिमा की तरह भोपाल में भी बनेगा भव्य स्मारक, 1200 करोड़ होंगे खर्च

Bhopal Gas Tragedy Memorial: मध्यप्रदेश सरकार 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सम्मान देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार ने गैस त्रासदी में जान गंवाले वाले हजारों लोगों की याद में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में एक भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है. इस स्मारक को हिरोशिमा और नागासाकी की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जिससे इस भीषण त्रासदी की गंभीरता और उससे जुड़े सबक को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिलार को भोपाल के आरिफ नगर स्थित यूनियन कार्बाइट फैक्ट्री परिसर का विस्तार से निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान सीएम ने ऐलान किया कि, हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में पूरी तरह से साफ किए जा चुके कारखाना परिसर में यह स्मारक स्थापित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह स्मारक केवस त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भी दर्शाएगा कि इस भयावह त्रासदी के बाद भोपाल ने किस तरह खुद को संभाला और एक आधुनिक शहर के रूप में आगे बढ़ा.

90 एकड़ में विकसित किया जाएगा भव्य स्मारक

जानकारी के मुताबिक यह स्मारक लगभग 90 एकड़ में विकसित किया जाएगा. जिसमें गैस त्रासदी की भयावहता को जीवंत रूप से दर्शाने वाले विशेष सेक्शन बनाए जाएंगे. यहां पीड़ियों के नामों की दीवार, हादसे के जुड़ा दस्तावेजी इतिहास दिखाने वाला संग्रहालय, मूल फैक्ट्री संरचानाएं और विभिन्न कलाकृतियां शामिल होंगी. इसके साथ ही औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम पर केंद्रित एक विशेष संस्थान को भी शामिल होंगी. इस स्मारक को तैयार करने में करीब 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान लगाया गया है. इस भव्य स्मारक का मास्टर प्लान एक समिति और विशेषज्ञ एजेंसी के सहयोग से तैयार किया जाएगा.

1984 का दर्द आज भी है जीवित

बता दें की, 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात आरिफ नगर स्थित यूनियन कार्बाइट फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रीसव के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी. इस भयावह हादसे को चार दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भोपाल आज भी इस त्रासदी के प्रभाव से जूझ रहा है.

