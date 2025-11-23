न 2022-23... न 2023-24, अब 2025 भी होने जा रही समाप्त, जानिए कब भोपाल मेट्रो को मिलेगा ग्रीन सिग्नल?

Bhopal Metro Inauguration Date: सुभाष नगर से एम्स स्टेशन तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन शुरू होने की उम्मीदें अब भी अधर में लटक रही हैं. दिल्ली से आई कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की टीम ने अब तक तीन बार निरीक्षण किया, लेकिन करीब आठ किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है. मेट्रो प्रबंधन ने दो महीने पहले सभी बड़े काम पूरे होने के दावे किए थे, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट कर रही है कि कई जरूरी काम अभी भी अधूरे हैं.

खास तौर पर सुभाष नगर से रानी कमलापति तक के चार किलोमीटर हिस्से में स्टेशन के अंदर यात्री सुरक्षा और सुविधा के काम अभी भी जारी हैं. सड़क की ऊंचाई कम करने का काम भी अभी चल रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या CMRS इस बार भोपाल मेट्रो को ग्रीन सिग्नल देगा. अक्टूबर में संचालन शुरू होना था, नवंबर के अंत में छह दिन बाकी हैं और साल 2025 भी खत्म होने को है.

कब पूरा होगा मेट्रो का काम

इस चार किलोमीटर कॉरिडोर में सुभाष नगर, केवी बोर्ड ऑफिस, एमपी नगर और रानी कमलापति स्टेशन आते हैं. मेट्रो स्टेशन के अंदर सुरक्षा उपाय और यात्रियों की सुविधा के काम में अभी कई महीने लग सकते हैं. हाल ही में केवी स्टेशन और मेट्रो डिपो के सामने सड़क की ऊंचाई कम करने का काम शुरू हुआ है. यह काम पूरा होने में कम से कम एक महीना और लगेगा.

भोपाल में कब चलेगी मेट्रो ?

भोपाल मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर 2019 में शुरू हुआ था. कोविड-19 के कारण 2020 में काम प्रभावित हुआ. 2021 से प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ, लेकिन न 2022-23 में मेट्रो चली, न 2023-24 में और अब 2025 भी खत्म होने को है. यात्री और स्थानीय लोग अब इस काम की लंबी देरी से परेशान हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही मेट्रो संचालन शुरू हो.

