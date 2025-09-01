अंतिम चरण में भोपाल मेट्रो का काम, अक्टूबर से मिलेगा सफर का मजा, आ गई 'OK' रिपोर्ट

Metro Will Run In Bhopal From October: भोपाल मेट्रो का काम अंतिम चरण में है. अगले महीने यानी अक्टूबर से राजधानी भोपाल में मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा. मेट्रो को लेकर बचे कामों को तेजी से किया जा रहा है. नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव से लेकर मेट्रो से जुड़े अफसर नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं. अधूरे कामों को हर हाल में इसी महीने के आखिरी तक पूरा करना है. पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाते ही मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा.

आ गई आरडीएसओ की रिपोर्ट

भोपाल मेट्रो के ट्रायल का काम चल रहा है. कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) की टीम निरीक्षण के लिए सितंबर में आएगी. यह टीम मेट्रो के संचालन से पहले दो बार निरीक्षण करेगी. इससे पहले रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) की टीम निरीक्षण करने के बाद प्रायोरिटी कॉरिडोर (सुभाष नगर से एम्स तक) का (OK) रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट में सभी तैयारियां सही मिलने के बाद से आगे की तैयारी शुरू है. वहीं, इसी महीने सितंबर में मेट्रो रेल कमिश्नर भी निरीक्षण के लिए आएंगे.

अंतिम चरण में ट्रायल का काम

भोपाल मेट्रो के ट्रायल का काम अंतिम चरण में है. प्रायोरिटी कॉरिडोर (सुभाष नगर से एम्स तक) के कामों की ओके रिपोर्ट भी मिल चुकी है. वहीं, सीएमआरएस के निरीक्षण को लेकर तैयारियां चल रहीं हैं. सीएमआरएस की टीम प्रायोरिटी कॉरिडोर के हिस्से में मेट्रो के वाया डक्ट (पटरी) पर ट्रॉली में बैठकर निरीक्षण करेगी. इसके साथ स्टेशन पर बने ऑपरेशन रूम, इलेक्ट्रिकल सेक्शन, प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एस्कलेटर सहित अन्य यात्री सुविधाओं की जांच करेगी.

100 किमी प्रति घंटे की स्पीड

निरीक्षण करने आ रही सीएमआरएस की टीम सीएमआरएस की टीम भी चेक करेगी. स्पीट को 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलाकर चेक किया जाएगा. इस हाई स्पीड के दौरान वाइब्रेशन भी चेक किया जाएगा. वहीं, 80 की स्पीड से मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर आने के बाद उसके रुकने के दौरान ब्रेकिंग सिस्टम को भी चेक किया जाएगा. यही नहीं मेट्रो को फूल स्पीड में चलाकर बीच-बीच में ब्रेक लगाकर और कम स्पीड पर चलाकर भी चेक किया जाएगा.

