/मध्य प्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पेश, शादी, तलाक और लिव-इन के कड़े नियम; 7 पॉइंट में जानें क्या-क्या बदलेगा

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 (UCC Bill 2026) पेश कर दिया है. इसे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गौतम टेटवाल ने विधानसभा के पटल पर रखा. हालांकि, इस बिल पर विधानसभा में चर्चा कब होगी इसको लेकर अभी कुछ भी तय नहीं है. मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद किसी के लिए कोई विशेष कानून नहीं होगा और सभी धर्मों के लोग एक ही कानून के तहत जीवन-यापन करेंगे. बता दें कि सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने को सहमति दी गई थी.
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 में शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं और इनको तोड़ने पर सजा का प्रावधान है. कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया था कि भारत के संविधान में बताए गए एक समानता, बराबरी, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के विजन को साकार करने की दिशा में एक खास कदम है. इसे मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए , चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शादी, तलाक, वैवाहिक झगड़ों से जुड़े भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे निजी मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के मकसद से बनाया गया है.
7 पॉइंट में समझें मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद क्या-क्या बदलेगा?
1. आदिवासी समुदायों को छूट
यह नया कानून भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहरिया और भारिया जैसी अनुसूचित जनजातियों (ST) पर लागू नहीं होगा. संविधान ने जिन्हें पारंपरिक अधिकार दिए हैं, उन्हें इस कानून से बाहर रखा गया है. अगर जमीन-जायदाद के बंटवारे को लेकर इसमें किसी शब्द का मतलब साफ नहीं होगा, तो उसके लिए पुराने 'भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925' के नियमों को माना जाएगा.
2. शादी और तलाक के नए नियम
=> सिर्फ एक शादी: अब हर धर्म और समुदाय के इंसान के लिए केवल एक शादी (मोनोगैमी) का नियम होगा. पहली पत्नी या पति के रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकती.
=> उम्र और पाबंदियां: शादी के लिए लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की 18 साल होना जरूरी है. आपसी रिश्तों (जैसे भाई-बहन या बेहद करीबी रिश्तेदार) में शादी तब तक नहीं हो सकती, जब तक उनके समाज की पुरानी परंपरा में इसकी छूट न हो.
=> तीन तलाक और मुंहबोला तलाक बंद: पंचायत का फैसला या सीधे मुंह से बोलकर दिया गया तलाक अब पूरी तरह गैर-कानूनी है. तलाक सिर्फ और सिर्फ कानूनी तरीके से ही होगा.
=> शादी रद्द कराने का नया अधिकार: महिलाओं को एक बड़ा हक मिला है—अगर पति ने शादी के समय किसी दूसरी महिला को प्रेग्नेंट किया था, तो पत्नी उस शादी को खत्म करवा सकती है.
=> रजिस्ट्रेशन जरूरी: शादी और तलाक का सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य है. शहरों में यह काम 'MP ई-नगर पालिका पोर्टल' से और गांवों में SDM या पंचायत के जरिए होगा. हालांकि, रजिस्ट्रेशन न होने से शादी अवैध नहीं मानी जाएगी, लेकिन अधिकारियों ने बिना वजह फॉर्म रिजेक्ट किया तो उन पर जुर्माना लगेगा.
=> हलाला पर रोक: तलाक के बाद उसी पति से दोबारा शादी करने के लिए 'निकाह हलाला' जैसी प्रथाओं के लिए मजबूर करना अब एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए सजा मिलेगी.
3. बच्चों के अधिकार
=> 'अवैध' शब्द का खात्मा: अब कानून की नजर में कोई भी बच्चा 'अवैध' या 'नाजायज' नहीं कहलाएगा. माता-पिता शादीशुदा हों या न हों, बच्चा चाहे खुद का पैदा किया हुआ हो, गोद लिया हो, सरोगेसी या किसी मेडिकल तकनीक (ART) से हुआ हो—सबको बराबर का कानूनी हक मिलेगा.
=> बच्चे की भलाई सबसे ऊपर: अगर माता-पिता के बीच बच्चे को अपने पास रखने (कस्टडी) का विवाद होता है, तो कोर्ट यह नहीं देखेगा कि माता-पिता का क्या हक है, बल्कि यह देखेगा कि बच्चे के भविष्य और भलाई के लिए क्या सही है.
4. लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन
=> जानकारी देना जरूरी: अगर कोई जोड़ा (कपल्स) बिना शादी के एक साथ (लिव-इन में) रहना चाहता है, तो साथ रहने के 1 महीने के भीतर सरकारी रजिस्ट्रार को इसकी लिखित जानकारी देनी होगी.
=> शर्तें: दोनों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, वे आपस में करीबी रिश्तेदार न हों, और दोनों पहले से शादीशुदा न हों.
=> माता-पिता को सूचना: अगर लिव-इन में रहने वाले पार्टनर की उम्र 21 साल से कम है, तो उनके साथ रहने या रिश्ता टूटने की खबर सीधे उनके माता-पिता या अभिभावकों को भेजी जाएगी. इसकी एक कॉपी लोकल पुलिस स्टेशन को भी जाएगी.
5. लिव-इन में रहने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा
=> बच्चों को हक: लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को पूरी तरह कानूनी माना जाएगा और उन्हें माता-पिता की संपत्ति में पूरा हक मिलेगा.
=> भरण-पोषण का खर्च: अगर पुरुष पार्टनर महिला को बीच में छोड़ देता है, तो महिला कोर्ट जाकर अपनी कानूनी पत्नी की तरह ही उससे हर महीने गुजारा भत्ता (खर्चा) मांग सकती है.
=> नियम तोड़ने पर सजा:
- बिना रजिस्ट्रेशन के 1 महीने से ज्यादा साथ रहने पर 3 महीने की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
- रजिस्ट्रेशन के समय झूठी जानकारी देने पर 3 महीने की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
- सरकार की तरफ से नोटिस मिलने के बाद भी अगर लिव-इन की जानकारी नहीं दी, तो 6 महीने की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा.
6. जमीन-जायदाद और विरासत का नियम
=> बेटा-बेटी एक समान: माता-पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटी का बिल्कुल बराबर हक होगा, चाहे बेटी शादीशुदा हो या कुंवारी.
=> पति-पत्नी और माता-पिता को हक: पति की मौत पर विधवा को और पत्नी की मौत पर विधुर (पति) को बराबर का हक मिलेगा. इसके अलावा, अगर किसी बच्चे की मौत होती है, तो उसकी संपत्ति में उसके जीवनसाथी और बच्चों के साथ-साथ उसके माता और पिता दोनों को बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा.
=> अपराधियों को नो-एंट्री: अगर कोई व्यक्ति संपत्ति के लालच में या किसी भी वजह से मकान-मालिक या वारिस की हत्या कर देता है या उसमें मदद करता है, तो उसे वसीयत या विरासत से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी.
=> वारिस न होने पर: अगर किसी मरने वाले का दूर-दूर तक कोई कानूनी वारिस नहीं मिलता, तो उसकी पूरी संपत्ति सरकारी खजाने (राज्य) में चली जाएगी.
7. अपनी मर्जी से वसीयत लिखने की आजादी
अब कोई भी बालिग और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी खुद की कमाई हुई या पुश्तैनी (पैतृक) 100% संपत्ति अपनी मर्जी से किसी को भी वसीयत कर सकता है. पहले कुछ धर्मों में नियम था कि आप अपनी पूरी संपत्ति किसी एक को नहीं दे सकते (जैसे मुस्लिम कानून में सिर्फ एक-तिहाई संपत्ति की वसीयत हो सकती थी), वे सारी पाबंदियां अब खत्म हो गई हैं.
लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन
=> जानकारी देना जरूरी: अगर कोई जोड़ा (कपल्स) बिना शादी के एक साथ (लिव-इन में) रहना चाहता है, तो साथ रहने के 1 महीने के भीतर सरकारी रजिस्ट्रार को इसकी लिखित जानकारी देनी होगी.
=> शर्तें: दोनों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, वे आपस में करीबी रिश्तेदार न हों, और दोनों पहले से शादीशुदा न हों.
=> माता-पिता को सूचना: अगर लिव-इन में रहने वाले पार्टनर की उम्र 21 साल से कम है, तो उनके साथ रहने या रिश्ता टूटने की खबर सीधे उनके माता-पिता या अभिभावकों को भेजी जाएगी. इसकी एक कॉपी लोकल पुलिस स्टेशन को भी जाएगी.