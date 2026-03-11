Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

LPG गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर MP के मंत्री का बड़ा बयान, 'अफवाहों पर न दें ध्यान', वैकल्पिक स्रोतों पर दिया जोर

Bhopal News : इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच  छिड़े युद्ध का असर मध्यप्रदेश में भी दिखाई दे रहा है.कामर्शियल सिलेंडरों की बुकिंग बंद कर दी गई है और घरेलू सिलेंडर को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं. इसी बीच मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बड़ा बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं.

 

Mar 11, 2026, 10:59 PM IST
Bhopal News : इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. प्रदेश में कामर्शियल सिलेंडरों की बुकिंग पर रोक लगा दी गई है. घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. इस स्थिति के बीच प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की सुविधा न हो इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं.

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया के प्रदेश में पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है. इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत ने विकल्प ईंधन स्रोतों के इस्तेमाल की भी सलाह दी, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें इस्तेमाल किया जा सके. उन्होंने बताया कि किसी भी स्थिति में एलपीजी गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए हैं. सभी कलेक्टरों को यह भी कहा है कि वह ऑयल कंपनी के अधिकारियों और एलपीजी विक्रेताओं के साथ नियमित बैठक करें और गैस सिलेंडर के उपलब्धता की सतत समीक्षा सुनिश्चित करें.

केवल अस्पताल और स्कूलों को ही की जाएगी एलपीजी की आपूर्ति 
वर्तमान स्थिति को के मद्देनजर तेल कंपनियों ने निर्णय लिया है कि फिलहाल केवल चिकित्सालय और शैक्षणिक संस्थान को ही एलपीजी की आपूर्ति की जाएगी. इसके अलावा होटल, मॉल, वल्क एलपीजी का उपयोग करने वाले औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्री और अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को कमर्शियल एलपीजी नहीं दिया जाएगा. यह कदम गैस की कालाबाजरी, अफरा-तफरी को रोकने और उपभोक्ताओं को नियमित और सामान वितरण सुनिश्चत करने के लिए उठाया गया है.

ये भी पढ़ें: LPG खत्म होने का न लें टेंशन, घर बैठे ऐसे बुक करें Indane और भारत गैस सिलेंडर; जानें लंबी लाइन से बचने के उपाय

