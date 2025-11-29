Advertisement
'अमन खान' बने शुभम गोस्वामी की होगी 'घर वापसी', मंत्री सारंग ने दिया आश्वासन; आरोपी परिवार पर FIR दर्ज

MP News-भोपाल में हिंदू युवक के कथित रूप से दबाव में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आने के बाद मंत्री विश्वास कैलाश सारंग सामने आए है. शुभम ने इस्लाम अपनाने को धोखे और दबाव का नतीजा बताते हुए हिंदू धर्म में वापस लौटने की इच्छा जाहिर की है. मंत्री विश्वास सारंग ने आश्वासन देते हुए का कहा कि शास्त्रानुसार घर वापसी कराई जाएगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:23 PM IST
'अमन खान' बने शुभम गोस्वामी की होगी 'घर वापसी', मंत्री सारंग ने दिया आश्वासन; आरोपी परिवार पर FIR दर्ज

Shubham Goswami Forced to Convert to Aman Khan-मध्यप्रदेश के भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में एक और जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है. युवक शुभम गोस्वामी, जिसे कथित रूप से दबाव और धमकियों के चलते अपना नाम बदलकर, अमन खान बनने पर मजबूर किया गया था, अब वह वापस हिंदू धर्म में लौटने की इच्छा जता रहा है. इस मामले का खुलासा होने के बाद प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सामने आए हैं, उन्होंने शुभम को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा है कि उसकी विधिवत, शास्त्रानुसार घर वापसी कराई जाएगी. 

मंत्री ने दिलाई सुरक्षा की गारंटी
मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि शुभम कुछ महने पहले उनके जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचा था और उसने अपनी दिल दहला देने वाली पूी कहानी सुनाई. सारंग ने कहा कि जिस मुस्लिम परिवार का आरोप है, उसने युवक को मानसिक, सामाजिक और कानूनी रूप से इतना दबाव में डाल दिया कि वह अपनी पहचान तक छोड़ने पर मजबूत हो गया. 

झूठे केस लगवाकर भेजा जेल
मंत्री सारंग ने बताया कि युवक के साथ न केवल मानसिक प्रताड़ना हुई बल्कि उसके खिलाफ झूठे केस लगवाकर उसे जेल तक भिजवाया गया. जेल से बाहर आने के बाद भी धमकियां जारी रहीं और उसे इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया. मंत्री सारंग के अनुसार, युवक को गौमांस खिलाने, जमान में भेजने और हिंदू धर्म छोड़ने के लिए लगातार दबाव बनाया गया. यहां तक कि वह आत्महत्या करने की स्थिति तक पहुंच गया था. 

वापस अमन बनेगा शुभम
उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस को शिकायत दी गई. करीब डेढ़ से महीने की जांच के बाद आरोपी परिवार के खिलाप एफआईआर दर्ज की गई है. मंत्री ने स्पष्ट किया, अब अमन नहीं, फिर शुभम बनेगा. उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है. वहीं युवक शुभम ने बताया कि वह भोपाल के जहांगीराबाद का रहने वाला है और उसकी कहानी की शुरुआत 2022 के अंत में हुई, जब उसकी जान-पहचान एक मुस्लिम युवती से हुई. उसने बताया कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे-धीरे युवती का परिवार उसके जीवन का दबाव बनाने लगा. 

झूठे केस में फंसाया
शुभम के अनुसार, उस परिवार ने उसे समाज, कानून और पुलिस के डर से घेर लिया. उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए गए और वह जेल भी गया. बाहर आने पर धमकियां दी गईं कि यदि उसने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा. युवक ने बताया कि दबाव इतना बढ़ गया कि उसे अपनी सबसे बड़ी पहचान भी छोड़नी पड़ी. उन्होंने कहा कि अब तुम शुभम नहीं, अमन खान हो. मजबूरी में मुझे लोगों को अपना नाम अमन बताना पड़ता था. उसने बताया कि वह तीन साल से अपने घर-परिवार से दूर मुस्लिम मोहल्ले में रह रहा था. 

घर वापसी की प्रक्रिया शुरू
अब मंत्री सारंग के हस्तक्षेप के बाद युवक को सुरक्षा प्रदान की गई है. मंत्री ने कहा है कि शुभम को शास्त्रानुसार और पूरी धार्मिक विधि-विधान के साथ हिंदू धर्म में वापस लाया जाएगा. साथ ही आरोपी परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं और उन्हें दृढ़ता से लागू किया जा रहा है

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

