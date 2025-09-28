20 साल से पुरानी गाड़ियों की रीरजिस्ट्रेशन फीस लगेगी दोगुनी, सरकार ने बदला नियम

MP News: केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 20 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इन गाड़ियों की री-रजिस्ट्रेशन फीस को अब रिन्यू करवाना पहले से ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि सरकार ने री-रजिस्ट्रेशन की फीस को दोगुना कर दिया है, क्योंकि इसके नियमों में बदलाव हो गया है. यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है. क्योंकि 20 साल पुराने वाहन पर्यावरण के लिहाज से ज्यादा प्रदूषण करते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से यह फैसला इसी के देखते हुए लिया गया है.

प्रदूषण ज्यादा हो रहा

एमपी के परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पुराने वाहन अपेक्षाकृत अधिक धुआं और प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है. सरकार इसी दिशा में काम करना चाहती है, उद्देश्य यह है कि धीरे-धीरे पुराने वाहनों को सड़कों से हटाया जाए और नए और आधुनिक वाहनों को इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, उनमें भी जो प्रदूषण कम फैलाए, इसी दिशा में काम करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने यह पर्यावरण हित में यह फैसला लिया है. जिसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, यानि अगर आपके पास 20 साल पुरानी गाड़ी है तो आपको अब दोगुनी फीस देनी होगी.

परिवहन विभाग के नए नियमों के तहत अगर आपके पास 20 साल पुरानी बाइक है और आपको उसका री-रजिस्ट्रेशन करवाना है, पहले आप जिसे काम के लिए 1000 रुपए देते थे, अब उस काम के लिए आपको 2000 रुपए देना होगा. इसी तरह वहीं कार मालिकों को 5,000 की जगह 10,000 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि बड़ी वाणिज्यिक गाड़ियों और इंपोर्टेड वाहनों के लिए भी शुल्क में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. जिसमें कार, ट्रक, हाइवा जैसे बड़े वाहनों की फीस अलग रहेगी.

यह जानना भी जरूरी

इसमें यह भी जानना जरूरी है कि अगर कोई वाहन मालिक तय समय सीमा के भीतर अपने वाहन का पंजीकरण नवीनीकरण नहीं कराता है, तो उसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन मानते हुए जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह कदम नागरिकों को समय पर रिन्युअल कराने के लिए प्रेरित करेगा. इसके अलावा नए नियमों के अंतर्गत इंपोर्टेड वाहनों पर भी रजिस्ट्रेशन फीस में वृद्धि की गई है, इन वाहनों की रखरखाव लागत पहले से ही ज्यादा होती है और अब उनकी री-रजिस्ट्रेशन फीस भी पहले से कहीं ज्यादा हो गई है. बता दें कि इससे पहले 2021 में भी सरकार ने री-रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ाई थी.

