भोपाल में बढ़ रही तोड़फोड़ की घटनाएं, ग्रीन पार्क कॉलोनी में कई वाहनों को तोड़ा

Bhopal Vehicles Vandalized: भोपाल की ग्रीन पार्क कॉलोनी में वाहनों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि यहां बदमाशों ने रात में वाहनों में तोड़फोड़ की है. कार खड़ी करने के लिए पैसों की मांग की जा रही है. इस तरह अचानक से रात में वाहनों में हुई तोड़फोड़ से कॉलोनी में दहशत का माहौल बना गया. भोपाल में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इससे पहले भी भोपाल में तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. घटना के बाद पूरी जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है.

भोपाल पुलिस ने आरोपियों की पहचान

बताया जा रहा है कि मामले में भोपाल पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है. गौतम नगर पुलिस ने घटनास्थल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पांच आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है. इनमें अभिषेक यादव, अंकित यादव, आर्यन पंती, लड्डू और अर्जुन शामिल हैं, सभी आरोपी टीला जमालपुरा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन पर गाड़ियों में तोड़फोड़ का मामला दर्ज है. बताया जा रहा है कि कॉलोनी निवासी चंदन इंदौरिया रात को सीहोर से अपने घर लौटी थीं, उन्होंने अपनी कार घर के बाहर सड़क किनारे पार्क की ही थी कि तभी पांच बदमाश वहां पहुंच गए. आरोपियों ने उनसे रोड किनारे कार पार्क करने के एवज में हर महीने हफ्ता देने की मांग की और गाली-गलौज करते हुए कार का कांच तोड़ दिया, घबराई महिला तुरंत घर के अंदर चली गई, जिसके बाद आरोपी करीब एक दर्जन गाड़ियों पर टूट पड़े.

पुलिस के अनुसार ग्रीन पार्क कॉलोनी की सड़क टीला जमालपुरा को जोड़ती है, इसी कुतर्क के आधार पर आरोपी कॉलोनी में पार्किंग करने वालों से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह पहले भी क्षेत्र में तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल रहा है. जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही गई है.

भोपाल में बढ़ रही घटनाएं

भोपाल में तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, राजधानी में पिछले सात दिनों में कई इलाकों में संगठित तोड़फोड़ और हमला की घटनाएं सामने आई हैं, ऐसे में शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. कॉलोनियों के लोगों ने आसपास गश्त बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि शहर में तेजी से यह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. वहीं पुलिस ने इस मामले में एक्शन की बात कही है.

