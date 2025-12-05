अगला नंबर आपका हो सकता है! नौकरी के नाम पर लाखों लूटने वाला फर्जी IB अफसर गिरफ्तार; अन्य की तलाश जारी

Bhopal Job Scam News: भोपाल की मिसरोद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां एक युवक को फर्जी IB अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में पकड़ा गया. आरोपी खुद को खुफिया विभाग का अधिकारी बताकर लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त करवाने का झांसा देता था. मेडिकल काउंसिल में एक पद दिलाने के नाम पर उसने करीब 15 लाख रुपये की मांग भी की थी. पुलिस को शिकायत मिलने पर जांच शुरू की गई और आरोपी के जाल का खुलासा धीरे-धीरे होने लगा.

जांच में सामने आया कि आरोपी ने खुफिया विभाग का एक नकली परिचय पत्र तैयार कर रखा था, जिस पर किसी अन्य पहचान का नाम छपा हुआ था. वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में रहकर अपना काम करता था. पुलिस को आरोपी के मोबाइल से कई बड़े अधिकारियों के नंबर भी मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह लंबे समय से लोगों को भ्रमित कर रहा था. पुलिस ने इन नंबरों की भी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी और उसके दो साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिनमें से मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है जबकि बाकी दो अभी फरार हैं. आरोपी को भोपाल लाकर आगे पूछताछ की जाएगी ताकि उसके नेटवर्क और पिछले ठगी मामलों का पूरा खुलासा हो सके. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह भोपाल और दिल्ली के बीच सक्रिय था और कई लोगों को नौकरी का लालच देकर अपना निशाना बना चुका था.

(रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल)

