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पैरों पर चोट के निशाना...हाथ की नस कटी, स्टोर रूम में फंदे से लटकी मिली लापता छात्रा, अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट भी बरामद

भोपाल में 13 साल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पास सरकारी क्वार्टर के स्टोर रूम में शव मिलने से सनसनी फैल गई. छात्रा शुक्रवार से लापता थी. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है.

Written ByPooja
Published: Aug 08, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:10 PM IST
पैरों पर चोट के निशाना...हाथ की नस कटी, स्टोर रूम में फंदे से लटकी मिली लापता छात्रा, अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट भी बरामद

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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