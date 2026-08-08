/पैरों पर चोट के निशाना...हाथ की नस कटी, स्टोर रूम में फंदे से लटकी मिली लापता छात्रा, अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट भी बरामद

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राजधानी भोपाल में 13 साल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. छात्रा एक दिन पहले घर से लापाता हुई थी. इसके बाद उसका शव घर के पास स्थित एक क्वार्टर में फंदे से लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मामले में हत्या की आशंका जताई है. घटना एमपी नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. छात्रा की मौत के पीछे की वजह जानने के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना MP नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है. आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की एक लड़की सुबह 10:40 बजे स्कूल के लिए निकली थी. जब वह दिन भर घर नहीं लौटी, तो रात 8 बजे उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. उसके शव के पास अंग्रेजी में लिखा एक सुसाइड नोट मिला है. पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है. मामले की जांच चल रही है.
सरकारी क्वार्टर के स्टोर रूम में मिला शव
शुक्रवार को भी छात्रा की तलाश जारी रही. जिसके बाद शाम करीब 6:38 बजे उसके घर के पास बने एक सरकारी क्वार्टर के स्टोर रूम में उसका शव मिला. छात्रा के परिजनों का कहना है कि जिस स्टोर रूम में उसका शव मिला है, उसका दरवाजा बाहर से बंद था. उसके पैरों और शरीर पर चोटों और हाथ की नस कटी होने की बात परिजनों ने कही है. परिजनों मे हत्या की आशंका जताते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलने पर MP नगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. पुलिस लगातार मृतक के परिवार वालों, दोस्तों, स्कूल के सहपाठियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह और पूरी परिस्थितियां पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने और विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी.
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