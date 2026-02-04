Advertisement
मोबाइल गेम की लत ने ली मासूम की जान, बुझ गया घर का इकलौता चिराग, टास्क के दबाव में उठाया कदम?

Bhopal News: भोपाल के पिपलानी इलाके में 14 साल के एक स्टूडेंट ने मोबाइल गेम की लत की वजह से सुसाइड कर लिया. आठवीं क्लास का स्टूडेंट अंश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. इस घटना से उसका परिवार सदमे में है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:19 AM IST
मोबाइल गेम की लत ने ली मासूम की जान, बुझ गया घर का इकलौता चिराग, टास्क के दबाव में उठाया कदम?

Mobile Gaming Addiction Death: राजधानी भोपाल से एक बहुत ही दुखद और परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जहां मोबाइल गेम की लत ने एक छोटे बच्चे की जान ले ली. पिपलानी पुलिस स्टेशन इलाके में रहने वाले 14 साल के छात्र अंश साहू ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. अंश आठवीं क्लास का छात्र था और अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. घटना के समय उसके माता-पिता एक तेरहवीं में गए हुए थे. जब वे घर लौटे तो उन्होंने अपने बेटे को लटका हुआ पाया, जिससे परिवार गहरे सदमे में डूब गया.

मोबाइल गेम की लत ने ली मासूम की जान
जानकारी मिलने पर पिपलानी थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मृतक का मोबाइल फोन उसके कमरे से बरामद किया. परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि अंश को अपने मोबाइल फोन पर ब्लू व्हेल गेम खेलने की लत थी, और शक है कि उसने गेम में दिए गए टास्क के दबाव में यह कदम उठाया. हालांकि आत्महत्या के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चला है.

'ब्लू व्हेल' गेम खेलने का आदी
बताया जा रहा है कि घटना के समय अंश घर पर अकेला था, क्योंकि उसके माता-पिता एक रिश्तेदार की तेरहवींमें गए थे. जब वे लौटे, तो जो देखा उससे वे सदमे में आ गए, उनका इकलौता बेटा फंदे से लटका हुआ था. मौके पर पहुंची पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन मृतक का मोबाइल फोन ज़ब्त कर लिया गया है. परिवार वालों ने पुलिस को दिए अपने बयान में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उनके मुताबिक अंश कुछ समय से 'ब्लू व्हेल' गेम खेलने का आदी हो गया था.

पुलिस को शक है कि गेम में टास्क पूरा करने की कोशिश की वजह से अंश मानसिक तनाव में था. फिलहाल, पिपलानी पुलिस स्टेशन मौत की असली वजह पता लगाने के लिए मोबाइल फोन डेटा और परिवार वालों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रहा है. यह घटना बच्चों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर नज़र रखने की तुरंत ज़रूरत को दिखाती है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

 

