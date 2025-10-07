MP-छत्तीसगढ़ के लिए मोदी सरकार ने खोल दिया खजाना, 4 रेलवे रूट को मिली मंजूरी; 85.84 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा

Railway Projects for Madhya Pradesh and Chhattisgarh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की बैठक हुई. बैठक में मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए खजाना खोल दिया. सरकार ने चार मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसका बड़ा फायदा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को होगा. इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में 24,634 करोड़ रुपये की लागत आएगी. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के 18 जिलों को कवर करने वाले ये 4 प्रोजेक्ट्स भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 894 किलोमीटर बढ़ाएंगे.

किन 4 रेलवे रूट को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है. इसके अनुसार, मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश के इटारसी और भोपाल के बीच 237 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन को मंजूरी दे दी है. इस रेल मार्ग को पूरा करने में 4,329 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और 4 साल का समय लगेगा. सरकार ने मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़ौदा-रतलाम के बीच 259 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन को भी मंजूरी दी है. इसके साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के गोंदिया-डोंगरगढ़ के बीच 84 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन का भी काम शुरू होगा. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के वर्धा-भुसावल के बीच 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन को भी मंजूरी दी है.

85.84 लाख लोगों को फायदा, 3633 गांवों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी

यह प्रोजेक्ट्स लगभग 85.84 लाख की आबादी वाले लगभग 3,633 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और इनमें विदिशा और राजनांदगांव के दो आकांक्षी जिले शामिल हैं. नई लाइनें लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी और भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार करेंगी. यह मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स भारतीय रेलवे नेटवर्क पर परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेगा.

बयान में आगे कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को 'आत्मनिर्भर' बनाएगा और उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा. इन प्रोजेक्ट्स की योजना प्रधानमंत्री-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुसार बनाई गई है, जिसमें एकीकृत योजना और सभी पक्षकारों से परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

यह प्रोजेक्ट्स सांची, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका, हजारा वाटरफॉल और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करता है, जो देश भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. कोयला, कंटेनर, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न और इस्पात जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए यह एक आवश्यक मार्ग है. क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 78 मिलियन टन प्रति वर्ष (मिलियन टन प्रति वर्ष) अतिरिक्त माल यातायात होगा. रेलवे, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात (28 करोड़ लीटर) को कम करने और कार्बन उत्सर्जन (139 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा, जो छह करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)