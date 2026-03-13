Advertisement
MP में इस योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए देगी मोदी सरकार, मध्य प्रदेश को होगा फायदा

Jal Jeevan Mission: केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को 4000 करोड़ रुपए की राशि मिलने की सहमति बन गई है. हाल ही में सीएम मोहन यादव ने दिल्ली का दौरा किया था. जिस पर यह सहमति बनी है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:53 AM IST
एमपी सरकार को मिलेंगे 4000 करोड़ रुपए
एमपी सरकार को मिलेंगे 4000 करोड़ रुपए

MP Government Project: केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ी राहत दी है. जहां प्रदेश को जल जीवन मिशन योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली है. इसके लिए सहमति बन गई है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को यह बताया गया था कि एमपी सरकार जल जीवन मिशन पर साल 2024-25 का 4500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, जबकि योजना के तहत साल 2025-26 के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि मिलनी बाकी है. ऐसे में 99 प्रतिशत काम पूरा होने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से 4000 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने पर सहमति बन गई है. 

सीआर पाटिल से मिले थे सीएम मोहन 

सीएम मोहन यादव ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की थी. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने 9000 करोड़ रुपए खर्च करके इस योजना का चालू रखा है और लगातार एमपी में काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस योजना को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. जहां अभी तक मध्य प्रदेश ने 99 प्रतिशत काम पूरा किया है. ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने उन्हें बधाई दी और इस योजना के लिए बाकि की राशि देने पर भी सहमति जता दी है. जिसके तत 4000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार की तरफ से एमपी सरकार को दी जाएगी.

मध्य प्रदेश में जलजीवन मिशन योजना की औसत ग्रोथ 10 प्रतिशत से ज्यादा चल रही है. साल 2026-27 में इसकी जीएसडीपी बढ़कर 18 लाख 48 हजार करोड़ रुपए तक होगी. इसी के आधार पर राज्य सरकार बाजार से कर्ज लेगी. वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी की तरफ से यह जानकारी दी गई है. वित्त विभाग का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल पूरी सहमति बन गई है. इससे मध्य प्रदेश सरकार को लाभ मिलेगा. 

सिंहस्थ को शामिल करने की मांग 

खास बात यह है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इस योजना में सिंहस्थ को भी शामिल करने की मांग की है. क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ आयोजन को लेकर भी जल जीवन मिशन योजना में शामिल किए जाने का फायदा होगा.

