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किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, MSP को लेकर दे दी गुड न्यूज़; CM मोहन यादव बोले- बढ़ेगी आय

MSP Increased: केंद्र सरकार ने देशभर के किसानों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुशी जताते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 14, 2026, 01:42 PM IST
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किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, MSP को लेकर दे दी गुड न्यूज़; CM मोहन यादव बोले- बढ़ेगी आय

MSP Increased on Kharif: केंद्र सरकार ने देशभर के किसानों को एक बड़ी खुशखबरी दी है और कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में विपणन वर्ष 2026-27 के लिए यह बढ़ोतरी की गई है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुशी जताते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने जिन 14 खरीफ फसलों के दाम बढ़ाए हैं, उनमें सबसे बड़ा उछाल सूरजमुखी के बीजों में देखने को मिला है. इस बढ़ोतीर के बाद उत्पादन लागत पर मुनाफे की बात करें, तो किसानों को सबसे ज्यादा 61 फीसदी का मुनाफा मूंग की फसल पर होने का अनुमान है.

'श्री अन्न' उगाने वाले किसानों को होगा बंपर फायदा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश 'श्री अन्न' यानी मोटे अनाज के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में आता है। ऐसे में केंद्र के इस फैसले से प्रदेश में रागी, मक्का, ज्वार और बाजरा उगाने वाले किसानों को सीधा और सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा.

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सीएम मोहन यादव ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में साल 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत हर महीने किसानों को नई कृषि तकनीकों की ट्रेनिंग देने, उन्नत कृषि यंत्रों की प्रदर्शनियां लगाने और किसान हितैषी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम जोरों पर चल रहा है.

किस फसल पर कितनी बढ़ी MSP?

सूरजमुखी का बीज: 622 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी.
कपास: 557 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा.
नाइजर सीड (रामतिल): 515 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि.
तिल: 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े.

लागत पर किसानों को मिलेगा तगड़ा मुनाफा

मूंग: 61% मुनाफा
बाजरा और मक्का: 56% मुनाफा
अरहर (तुअर): 54% मुनाफा
उड़द: 51% मुनाफा
रागी, हाइब्रिड ज्वार और धान: लागत पर पूरे 50% का मुनाफा

इसके अलावा तिलहन फसलों जैसे— मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड और मध्यम रेशे वाले कपास में भी किसानों को अपनी लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत तक का मार्जिन मिलने का अनुमान जताया गया है. सरकार के इस कदम से खेती अब घाटे का सौदा नहीं, बल्कि मुनाफे की तरफ तेजी से बढ़ती नजर आ रही है.

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