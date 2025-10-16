Advertisement
भोपाल

राजस्थान की घटना के बाद MP में बड़ा फैसला, ये मॉडिफाइड स्लीपर बसें होगी बंद, जानिए खतरा

Modified Sleeper Bus: राजस्थान की घटना के बाद एमपी प्रशासन भी हरकत में आ गया है, जहां प्रदेश में मॉडिफाइड स्लीपर बसों को बंद करने का फैसला किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:00 AM IST
मॉडिफाइड स्लीपर बसों पर होगा एक्शन
मॉडिफाइड स्लीपर बसों पर होगा एक्शन

MP News: राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर मंगलवार को चलती बस में लगी आग की घटना में 20 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री बुरी तरह आग में झुलस गए हैं, जिनका इलाज जारी है. इस घटना ने एक बार फिर मॉडिफाइड स्लीपर बसों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं इस घटना के बाद मध्य प्रदेश परिवहन विभाग भी अलर्ट हो गया है, जहां विभाग के सीनियर अधिकारियों ने प्रदेशभर की सभी यात्री और स्कूली बसों में फायर सेफ्टी जांच के निर्देश देते हुए अभियान शुरू किया है. बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद प्रदेश में मॉडिफाइड स्लीपर बसें बंद करने का फैसला किया गया है. 

एमपी में चलती हैं 5787 स्लीपर बसें 

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 5787 स्लीपर बसें चलती हैं, जिनमें 60 प्रतिशत बसें एसी हैं. जिनमें सभी की जांच के निर्देश दिए गए हैं. बुधवार को परिवहन विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि बसों में सभी तरह की जांच होनी चाहिए और फील्ड के सभी अधिकारी भी लगातार हर बस में जाकर निर्धारित सुरक्षा मानकों की जांच करें और उसी के बाद उसे जाने दिया जाए, जिन बसों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है, उनका संचालन तुरंत बंद किया जाए. जिसके बाद से ही मध्य प्रदेश में अब फील्ड अफसर सभी बसों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की जांच में जुट गए हैं. 

ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एक तरह का तकनीकी सुरक्षा मानक है, जिसे एआईएस कोड भी कहा जाता है, यह खासतौर पर स्कूली बसों और स्लीपर बसों में सुरक्षा के हिसाब से लगाया जाता है, जो बसों में संरचना और अग्नि सुरक्षा सें जुड़ी जानकारी देता है. फिलहाल सभी बसों का जांच के लिए के लिए कहा गया है. 

संकरा गलियारा बड़ा खतरा 

दरअसल, स्लीपर बसों में गलियारा बहुत संकरा रहता है, जो सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि एक बार में एक ही यात्री इसमें अच्छे से निकल पाता है, जबकि अग्निकांड जैसी स्थिति में तो हड़बड़ी मच जाती है. वहीं मॉडिफिकेशन के चलते इमरजेंसी एग्जिट बंद हो जाता है, जिसे बस में आग और तेजी से फैल जाती है, जो राजस्थान की घटना में हुआ है. ऐसे में बसों की एसी और खिड़कियां भी आराम से नहीं खुलती हैं. इन सभी बातों पर खास ध्यान रखने की बात कही गई है. 

इन नियमों का पालन जरूरी 

  • इमरजेंसी एग्जिट की जांच होगी, हर बस में इमरजेंसी एग्जिट होना बहुत जरूरी है, दो दरवाजे होने चाहिए. 
  • स्लीपर बसों में सीट या बर्थ का लेआउट की जांच होगी, यह बर्थ AIS 119 के हिसाब से होने चाहिए. 
  • 2×2 डबल लेयर वाली स्लीपर लगी बसों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं. 
  • हर बस में फायर सेफ्टी सिस्टम जरूरी है, अगर किसी बस में यह सुविधा नहीं है तो उस बस को भी बंद किया जाएगा. 
  • बसों में ज्वलनशील पदार्थ पर पूरी तरह से रोक लगेगी. इन सब नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है.

