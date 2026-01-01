Advertisement
नए साल के दूसरे दिन मोहन भागवत का एमपी दौरा, 31 जिलों के युवाओं से करेंगे चर्चा, सियासी गलियारों में हलचल

RSS Chief Mohan Bhagwat News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय दौरे पर भोपाल आ रहे हैं, जहां वे शताब्दी वर्ष के अवसर पर युवाओं, समाज के प्रमुख वर्गों और मातृशक्ति के साथ संवाद करेंगे. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब दिग्विजय सिंह के संघ पर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक चर्चा तेज है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:14 PM IST
Bhopal RSS Meeting Update: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं. उनका यह दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर हो रहा है, जिसे संघ के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. भोपाल में वे युवाओं, समाज के प्रमुख लोगों, विभिन्न सामाजिक वर्गों और मातृशक्ति के साथ सीधे संवाद करेंगे. शहर में उनके आगमन को लेकर संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा जा रहा है. कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आयोजन स्थलों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं.

डॉ. मोहन भागवत अपने प्रवास के दौरान कुल चार महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे. पहली बैठक 2 जनवरी की सुबह कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगी, जहां वे युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. इसमें मध्यप्रदेश के 31 जिलों से चुने गए ऐसे युवा शामिल होंगे, जिन्होंने शिक्षा, सेवा, उद्योग, नवाचार और सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है. इस संवाद में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी और वर्तमान समय की चुनौतियों जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा होने की संभावना है.

कार्यक्रम में होंगे शामिल
शाम के समय संघ प्रमुख रवींद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में आयोजित गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां वे समाज के प्रमुख नागरिकों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे. इस बैठक में संघ की सामाजिक भूमिका, बदलती परिस्थितियों और शताब्दी वर्ष के महत्व पर चर्चा की जाएगी. भोपाल के संघ कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के संवाद कार्यक्रमों से समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच विचारों का आदान-प्रदान मजबूत होता है और संगठनात्मक दिशा को भी स्पष्टता मिलती है.

फिर बढ़ा सियासी पारा
डॉ. मोहन भागवत का यह दौरा राजनीतिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है. हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस की संगठनात्मक क्षमता की तारीफ किए जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. जो नेता पहले संघ की आलोचना करते रहे, उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को और बढ़ा दिया है. ऐसे माहौल में भोपाल में संघ प्रमुख की मौजूदगी को राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से खास माना जा रहा है.

