मोहन कैबिनेट के फैसले: 5 योजनाओं पर 10000 करोड़ मंजूर, उड़द पर मिलेंगे 600 रुपए

Mohan Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. सरकार ने उड़द फसल की खरीदी पर 600 रुपए का बोनस दिए जाने के फैसले को मंजूरी दे दी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 24, 2026, 12:47 PM IST
मोहन कैबिनेट के फैसले
Urad Crop Bonus: मोहन कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला हुआ है. सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में उड़द की फसल पर किसानों को 600 रुपए का बोनस दिए जाने का ऐलान किया था. इस फैसले को मोहन कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पांच योजनाओं के लिए 10000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. इसकी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है. विधानसभा में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है.

किसानों के लिए बड़े फैसले 

मोहन सरकार ने किसानों के लिए आज बड़े फैसले लिए हैं. जहां पांच योजनाओं के लिए 10 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी है. सरकार का कहना है किसानों के लिए यह योजनाएं फायदेमंद होगी. क्योंकि, सरकार प्राकृतिक खेती और तिलहन उत्पादन को बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है. इसलिए इस राशि को मंत्रिमंडल की बैठक में भी मंजूरी मिल गई है. 

उड़द पर 600 का बोनस 

वहीं मोहन कैबिनेट ने उड़द की फसल पर 600 रुपए का बोनस दिए जाने के फैसले को भी मंजूर कर दिया है. बैठक के बाद बताया गया कि सरकार अब उड़द के क्विंटल पर 600 रुपए का बोनस देगी. वहीं सरसों फसल पर भावांतर योजना लागू करने फैसला भी मंजूर हो गया है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरसों के लिए 71 लाख टन उत्पादन मानते हुए भावांतर योजना का भुगतान किया जाएगा. प्रदेश में सरसों के 28 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि की योजना है. इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए 3285.50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है. 

इन योजनाओं के लिए राशि मंजूरी

सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है. 5 सालों के लिए 10520 करोड़ की 5 कृषि संबंधित योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी है. पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, माइक्रो इरिगेशन के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना को 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 2021 तक निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी है. 

ये योजनाएं निम्न अनुसार हैं. 

  • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान कृषि विकास योजना -रुपए 2010 करोड़ की इस योजना की स्वीकृत होने से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की विकास हेतु आवश्यक संसाधनों की पूर्ति राज्य सरकार के माध्यम से की जा सकेगी. 
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप)-रुपए 2400 करोड़ की इस योजना से किसानों को स्प्रिंकलर, ड्रिप खेतों में लगाने हेतु अनुदान निरंतर 31 मार्च 2031 तक मिलता रहेगा. इस योजना से किसान के खेतों में माइक्रो इरिगेशन सुविधाओं में निरंतर अगले 5 सालों तक विस्तार होता रहेगा. 
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना-रुपए 3300 करोड़ की इस योजना से ऐसे किसान जो धान, गेहूं ,दलहन ,मोटा अनाज, नगदी फसलों का पैदावार करते हैं. उन्हें क्षेत्र विस्तार, उत्पादन को बढ़ाने एवं मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने हेतु आवश्यक सहयोग राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा.

ये भी पढ़ेंः MP को मिलेगी 2 नई ट्रेनों की सौगात, भोपाल से धनबाद जाना होगा आसान, जानिए समय

