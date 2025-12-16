मोहन कैबिनेट की बैठक में इन जिलों को मिला 1782 करोड़ का पैकेज, कई फैसलों पर मुहर

MP News: मंगलवार को हुई मोहन मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है. मोहन सरकार ने तीन आदिवासी बहुल जिलों के लिए 1782 करोड़ का पैकेज स्वीकृत किया है, जबकि सरकार ने कर्मचारियों की 7 कैटेगरी भी समाप्त कर दी हैं, जिसमें दैनिक वेतन भोगी, कार्यभारित, स्थायीकर्मी, अंशकालीन कैटेगरी समाप्त कर दी गई हैं, अब कर्मचारियों के लिए तीन कैटेगरी ही रहेगी, जिसमें संविदा, नियमित और आउटसोर्स कर्मचारी ही शामिल रहेंगे. इसके अलावा भी सरकार ने कई और अहम फैसलों पर मुहर लगाई है.

अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला

मोहन कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि वर्तमान में जो कार्यरत कार्यभारित कर्मचारियों में अगर किसी की सेवा में रहते हुए मौत होती है तो उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्तियां दी जाएगी. हालांकि जिन पदों को खत्म करने का फैसला लिया है, उन पर अभी काम कर रहे कर्मचारियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और उनका काम रिटायर होने तक जारी रहेगा. हालांकि जब वह रिटायर होंगे तो उनका पद अपने आप खत्म हो जाएगा. दिग्विजय सरकार ने साल 2001 में दैनिक वेतन भोगी के पद समाप्त कर दिए थे, लेकिन मोहन सरकार ने अब यह बड़ा बदलाव किया है.

सरकार का नया फोकस

सरकार का कहना है कि अलग-अलग कैटेगरी के कारण कोर्ट मामलों में भ्रम होता है, नई व्यवस्था लागू होने के बाद कोर्ट को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कर्मचारी किस कैटेगरी का है. इससे बार-बार सुनवाई से बचा जा सकेगा. सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है कि यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियमित और संविदा कर्मचारियों पर ही सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा.

तीन जिलों को बड़ा पैकेज

वहीं तीन जिलों को भी एमपी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. नर्मदा घाटी विकास विभाग के तहत मोहन सरकार ने अपर नर्मदा परियोजना के लिए बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना और राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है. इन योजनाओं में जितने गांव डूब में आ रहे हैं, उन गांवों को मुआवजा दिया जाएगा. तीन जिलों अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी जिलों के लिए यह सिंचाई परियोजना अहम साबित होने वाली है. क्योंकि इस योजना से 71967 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, साथ ही 125 मेगावाट बिजली भी बनाई जा सकेगी. ऐसे में सरकार ने 1782 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है. तीन आदिवासी बहुल जिले हैं, जहां की खेती के लिए अब सिंचाई के लिए अच्छी मात्रा में पानी उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा.

एमवाय अस्पताल का भवन

वहीं मोहन कैबिनेट ने इंदौर के एमवाय अस्पताल का नया भवन बनाए जाने को भी स्वीकृति दे दी है. 773 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर में अस्पताल का नया भवन बनेगा. सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में इस बात की जानकारी दी है. यह भवन 1450 बिस्तर का होगा, जिसमें कई और सुविधाएं भी दी जाएगी. अस्पताल के निर्माण पर तेजी से काम किया जाएगा.

