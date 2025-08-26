मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: गणेश चतुर्थी पर मिलेगी छुट्टी, नपा अध्यक्षों को भी बड़ी राहत

Mohan Cabinet News: मध्य प्रदेश में अब गणेश चतुर्थी पर भी छुट्टी मिलेगी, मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है. इसके अलावा नगर पालिका-परिषद के अध्यक्षों को भी सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है. नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्तावों को रोकने के लिए अब राज्य सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया जाएगा, इसका फैसला भी मोहन कैबिनेट की बैठक में किया गया है. वहीं सरकार आगामी नगर पालिका-परिषद अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने पर विचार कर रही है. इसके अलावा भी सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है, जबकि कई अह मुद्दों पर चर्चा हुई है.

मोहन सरकार का बड़ा फैसला

दरअसल, मध्य प्रदेश की कई नगर पालिका और परिषदों में अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही थी, जिसके बाद अध्यक्षों के संघ ने सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की थी. जिसके बाद आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही सरकार अविश्वास प्रस्तावों के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी, इसके अलावा आगामी नगरीय निकाय चुनावों में नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने की तैयारी में है, पहले भी यह स्थिति थी, ताकि पुरानी व्यवस्था में इस तरह की स्थिति नहीं बनती है.

गणेश चतुर्थी पर मिलेगी छुट्टी

वहीं अब मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर छुट्टी देने का प्रावधान रहेगा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गणेश चतुर्थी का देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान रहा है, इसलिए यह सिर्फ धार्मिक नहीं राष्ट्रीय महत्व का त्यौहार है, इसलिए अब मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर भी पूरा अवकाश रहेगा. बता दें कि मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है और सभी 10 दिनों तक प्रदेश में जमकर हलचल रहती है.

इन फैसलों पर भी लगी मुहर

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 73 करोड़ की योजना देने की घोषणा की है, यह 27 परियोजनाएं होगी.

कान्हा, बांधवगढ़, पेंच टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है.

56454 करोड़ के कटनी में निवेश के आश्वासन मिले हैं, जिसके एमओयू साइन हो चुके हैं.

29 और 30 अगस्त को रीजनल टूरिज्म होगा, जिसमें बुंदेलखंड, चंबल अंचल को लाभ मिलेगा.

प्रदेश के सभी थानों में जांच के लिए अधिकारी टैबलेट दिया जाएगा, ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें जीपीएस भी होगा.

वन नेशन वन ग्रिड का सबको लाभ मिलेगा.

जल निगम, नल जल योजना में प्रस्ताव आया है, खुद का सोलर प्लांट लगा रहे. कहीं-कहीं पवन ऊर्जा है. 100 मेगावॉट सोलर 60 मेगावॉट पवन से लिया जाएगा.

अब मेट्रो उज्जैन और इंदौर के साथ-साथ पीथमपुर तक होगी, इसका सर्वे शुरू होगा.

कोयला अब कम नहीं होगा

वहीं कोयले पर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, सरकार का कहना है कि ताप विद्युत गृह का पूरा उपयोग किया जाएगा, इसलिए अब सरकार ने कोयले की आपूर्ति को पूरा रखने का फैसला किया है. ग्रीन शो योजना के जरिए ऊर्जा विभाग के पास यह फैसला रहेगा, कोयले की भरपाई के लिए भी भारत सरकार से बात की जाएगी, ताकि कोयला संग्रहित किया जाएगा और बिजली की कमी नहीं होगी.

