मोहन कैबिनेट का फैसले: नई पेंशन योजना पर मुहर, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित

MP New Pension Scheme: मोहन मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास हुए हैं, जबकि कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है. सरकार की तरफ से बताया गया कि मोहन मंत्रिमंडल की अगली बैठक बालाघाट जिले में होगी, जो कृषि को समर्पित होगी. इसके अलावा 18 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर भी चर्चा हुई है. वित्त विभाग ने अधिकारियों ने बजट को लेकर मंत्रियों के सामने प्रजेंटेशन भी दिया है. 16 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, इसके अलावा सरकार की तरफ से गेहूं का समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है.

गेहूं का समर्थन मूल्य

मोहन सरकार ने 2026 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य तय कर दिया है. मंत्रिमंडल की बैठक में इस साल 2585 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीदे जाने का प्रस्ताव पास हो गया है. खास बात यह है कि सरकार की तरफ से 15 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा, जिससे गेहूं इस बार 2600 रुपए तक होगा. मध्य प्रदेश में 7 फरवरी से गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं, जो 7 मार्च तक चलेगी. माना जा रहा है कि जल्द ही गेहूं खरीदी की तारीख भी तय हो सकती है, क्योंकि कलेक्टरों को गेहूं खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था बनाने के निर्देश मिल चुके हैं. प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी के लिए 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं.

बालाघाट में होगी कैबिनेट बैठक

मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक बालाघाट जिले में होगी, आज इस पर चर्चा हुई है. जहां बालाघाट नक्सल मुक्त होने पर यह फैसला लिया गया है, जिसमें बालाघाट के समग्र विकास पर फैसले किए जाएंगे. सीएम मोहन यादव सोमवार को बालाघाट जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने यह फैसला लिया था. हालांकि बालाघाट में होने वाली कैबिनेट मीटिंग की तारीख फिलहाल तय नहीं है. लेकिन माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है.

इन फसलों पर भी मुहर

मध्य प्रदेश में जू में रेस्क्यू सेंटर भी बनेंगे, जहां घायल जानवरों का इलाज होगा.

गुड़ी पडवा का पर्व 19 मार्च को सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा.

पेंशन योजना में बदलाव, तलाकशुदा पुत्री को भी मिलेगी पेंशन.

धरती आवा कार्यक्रम में 366 करोड़ 63 हजार आदिवासी घरों में बिजली पहुंचेगी.

स्वास्थ्य नेशनल हेल्थ में मप्र ने बाजी मारी, मातृ मृत्यदर 173 से हटकर 142 हुई.

18 फरवरी को पेश होगा बजट

वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के बजट पर भी चर्चा हुई है, एमपी विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, जहां 18 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा.

